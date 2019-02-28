Ağrı’da okullar tatil mi? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması yaptı!

Ağrı’da okullar tatil mi? Bugün kar yağışından en çok etkilenen noktalardan biri olan Ağrı’da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Ağrı Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıcı kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

DOĞU ANADOLU’YA KAR TATİLİ

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda mevcut kar örtüsünün üzerine yağması beklenen kar yağışlarının, yarın (Perşembe) gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak'ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışın sebep olacağı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.