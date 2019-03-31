Ağrı’da seçim sonuçları belli oldu! İşte son oy oranları…

Doğu Anadolu’da bulunan Ağrı’da seçim sonuçları belli oldu. Yaklaşık 540 binlik bir nüfusa sahip olan Ağrı’da 11 aday yarıştı. Ağrı’da ittifak yapılmadı. Her parti kendi adayını çıkardı. AKP’nin adayı daha önce CHP’de de yer alan ve Deniz Baykal’ın istifa ettiği basın toplantısında döktüğü gözyaşlarıyla tanınan Savcı Sayan’dı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR DA YARIŞTI

CHP’nin adayı ise Ahmet Meriç’ti. İyi Parti Ağrı’da Taner Söylemez’i aday gösterdi. HDP’nin adayı da Abdurrahman Doğar’dı. İlde Saadet Partisi, BTP, DSP ve TKP de aday gösterdi. Ayrıca 3 tane de bağımsız aday vardı.