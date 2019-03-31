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Ağrı’da seçim sonuçları belli oldu! İşte son oy oranları…

Ağrı'da seçim sonuçları belli oldu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile hangi partinin kazandığı belli oldu. İşte Ağrı'da ve ilçelerinde son oy oranları...

23:44 -
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Ağrı’da seçim sonuçları belli oldu! İşte son oy oranları…

Doğu Anadolu’da bulunan Ağrı’da seçim sonuçları belli oldu. Yaklaşık 540 binlik bir nüfusa sahip olan Ağrı’da 11 aday yarıştı. Ağrı’da ittifak yapılmadı. Her parti kendi adayını çıkardı. AKP’nin adayı daha önce CHP’de de yer alan ve Deniz Baykal’ın istifa ettiği basın toplantısında döktüğü gözyaşlarıyla tanınan Savcı Sayan’dı.

BAĞIMSIZ ADAYLAR DA YARIŞTI

CHP’nin adayı ise Ahmet Meriç’ti. İyi Parti Ağrı’da Taner Söylemez’i aday gösterdi. HDP’nin adayı da Abdurrahman Doğar’dı. İlde Saadet Partisi, BTP, DSP ve TKP de aday gösterdi. Ayrıca 3 tane de bağımsız aday vardı.

Ağrı İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Savcı Sayan AK Parti AK Parti 25.611 % 55,88
Abdurrahman Doğar HDP HDP 17.040 % 37,18
İyi Parti İyi Parti 1.054 % 2,30
Saadet Partisi Saadet Partisi 824 % 1,80
CHP CHP 742 % 1,62
Diğer Diğer 396 % 0,86
TKP TKP 37 % 0,08
BERAT GÖKÇE BERAT GÖKÇE 30 % 0,07
BTP BTP 30 % 0,07
DSP DSP 28 % 0,06
ÖZCAN GÖK ÖZCAN GÖK 24 % 0,05
MEMET ÖLÇER MEMET ÖLÇER 13 % 0,03
Ağrı İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 92.553%44,20
AK Parti AK Parti 79.727%38,07
Saadet Partisi Saadet Partisi 11.710%5,59
CHP CHP 8.111%3,87
MHP MHP 5.061%2,42
Diğer Diğer 4.121%1,97
DP DP 3.069%1,47
İyi Parti İyi Parti 2.194%1,05
BBP BBP 1.547%0,74
MEHMET FATİH AKYILDIRIM MEHMET FATİH AKYILDIRIM 795%0,38
Vatan Partisi Vatan Partisi 344%0,16
MEHMET YÜCE MEHMET YÜCE 184%0,09

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