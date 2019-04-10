Ağrıya dayanamayınca gittiği hastanede yakalandı

Olay, Büğlek Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.’ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.