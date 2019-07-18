Ahmet Davutoğlu: Demokrasilerde parti kurmak bölücülük değildir

Yeni parti kuracağı iddiaları ile gündemden düşmeyen Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir radyo programında Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin sorularını yanıtladı.

“Demokrasilerde parti kurmak bölücülük değildir” diyen Davutoğlu, “Türkiye’nin yüzde 50+1’e mecbur edildiği bir koalisyon için benim devre dışına bırakılmam gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞI

“‘Rus uçağını düşürdük’ açıklamasını televizyondan gördüğüm anda beynimden kaynar sular döküldü” şeklinde konuşan eski başbakan, “‘Şam’da Emevi Camii’nde namaz kılacağım’ diye bir ifadem yok” dedi.