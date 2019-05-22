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Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken dostluk vurgusu!

Ankara Dostları Platformu'nun iftarına katılan Ahmet Davutoğlu AKP’li eski bakan, milletvekillerinden oluşan 300 kişiyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada dostluk kavramına da değinen Davutoğlu, dikkat çeken dostluk vurgusu yaptı. Davutoğlu, gerçek dostun son zamanlarda zor bulunduğunu söyledi.

Uğur ENÇ
14:09 -
Haberler Gündem
Ahmet Davutoğlu’ndan dikkat çeken dostluk vurgusu!

“Dost kelimesi yüreğe böyle ılık bir esinti getiren, zihinde güzel hatıraları canlandıran bir kelime” diyen Ahmet Davutoğlu, “Son zamanlarda zor bulunan ve bulunduğu zaman bir hazine gibi saklanması gereken en yakın dost. Biraz önce masaları tek tek dolaşırken dost yüzler gördüm. Zor zamanlarda yanımızda olan, ahde vefa gösteren, hiçbir zaman dürüstlükten ayrılmayan dostları gördüm” dedi.

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DOSTLUK SADECE…

“Bazı şeyler değeri kaybolduğunda anlaşılır ve hissedirsiniz ki, o şeyi ikame etmek mümkün değildir” ifadelerini kullanan Davutoğlu, “Dostluk böyle bir şey. Zorlu, çileli yollardan geçerken sırtınızı vereceğiniz, gönlünüzü açacağınız, sizin yüzünüze hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğini bildiğiniz, adaletine güvendiğiniz insanlar aradığınızda işte refik kelimesi o zaman bir anlam taşır” şeklinde konuştu.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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