Ahmet Hakan’a saldırı davasında karar

Geçtiğimiz ay Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturan gazeteci Ahmet Hakan Coşkun, 1 Ekim 2015 tarihinde saat 00.30 sıralarında Şişli’deki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğramıştı.

Hastaneye kaldırılan Hakan’ın burnunun ve kaburgalarının kırıldığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra yakalanan saldırganlarla birlikte 7 kişi hakkında dava açtı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşma katılmayan Ahmet Hakan’ı avukatları temsil etti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanıklardan Kamuran Ergin SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

SANIKLAR ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET ETTİ

Ahmet Hakan’ın avukatı Aslı Kazan, sanıkların Ahmet Hakan’ı feci şekilde darp ettiğini, Hakan’ın burnu ve kaburgalarının kırıldığını yakın zamanda ise burun ameliyatı geçirdiğini söyledi. Kazan, “Bu saldırı Yahya Kemal Gezer’in talimatıyla gerçekleşti. Saldırı sonrası Gezer’e viber’den gülen sürat gönderdiler. Örgütlü ve organize bir şekilde saldırıyı gerçekleştirdiler” diyerek cezalandırılmaları talebinde bulundu.

SANIKTAN AHMET HAKAN’A: BUGÜNKÜ TUTUMUNU 2015’TE DE BEKLERDİK

Başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan sanıklardan Kamuran Ergin, “Ahmet Hakan’dan bugünkü tutumunu 2015’te de yapmasını beklerdik. Biz konuşmaya gittik. O bize hakaret etti. Böyle bir olay yaşandı. Yara verme niyetinde olsaydık, oraya başka türlü giderdik. O kadar cahil değiliz. Bize emniyette işkence yapıldı. Kimseden talimat almadık” diye konuştu.

5 SANIĞA 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS

Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında ”kasten yaralama” suçundan beraatlerine, aralarında olayın azmettirici olan Yahya Kemal Gezen’in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise aynı suçtan ayrı ayrı 2’şer yıl 2’şer ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı sanıkların “mala zarar verme” suçundan da 3’er bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.