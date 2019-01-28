Ahmet Kılıç kimdir? CHP’nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı Ahmet Kılıç nereli?

Ahmet Kılıç CHP’de Üsküdar Belediye Başkan adayı olarak MYK’nın ardından PM’den de geçti. Ahmet Kılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. İşte Ahmet Kılıç kimdir sorusunun cevabı…

AHMET KILIÇ KİMDİR?

Ahmet Kılıç, 1965 Trabzon Maçka'da doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve lise eğitiminin bir kısmını Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1978 yılında ailevi sebeplerden dolayı Ailesi ile birlikte İstanbul Üsküdar'a göç ettik. Eğitiminin kalan kısmını Üsküdar'da Üsküdar Akşam Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1985 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye üye olarak aktif siyasete atıldı. 1980 ihtilalinden sonra bütün partiler gibi CHP ‘de kapatılmıştı ve tekrar açılması yönünde çabalar ile 1992 yılında Üsküdar'da CHP'nin ilk kurucu üyelerinden birisi oldu. CHP'de değişik kademelerde görevler aldım. 2001 yılında Esnaf Komisyon Başkanlığı, 2007–2009 yılları arasında parti içerisinde İlke Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevleri yaptı.

2009 yılında yapılan Yerel Seçimlerde CHP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi olarak adayı oldu. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve hem Üsküdar'da Belediye Meclisi'nde CHP'yi temsil eden Ahmet Kılıç, dönemdir Üsküdar Belediye Meclisi'nde İmar komisyon üyeliği görevini yürütmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldı.

Ahmet Kılıç, Üsküdar Derneğini, dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Niyazi Yurtsever ile birlikte kurmuştur. Dernekte hem yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik ve son dönemde de başkanlığı görevlerini yaptı. 40 yıldır Üsküdar'da esnaflık yapan Ahmet Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.