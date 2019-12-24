AİHM’in ihlal kararı sonrası Gezi Parkı davası başladı

Gezi Davası'nın 4. duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 784 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 sanığın yargılandığı dava bugün ve yarın devam edecek. Davada, eylemler sırasında zarar gördüğünü iddia eden kişiler de dinlenecek. Kavala’nın avukatları ise AİHM'in verdiği ihlal kararı doğrultusunda tahliye talebinde bulunacak.Mahkeme karşısına çıkan sanıklar, “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

16 SANIK İÇİN 606 YILDAN, 2 BİN YILA HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede 746 müşteki yer alırken, müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükûmetin bakanları çekiyor. Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Gezi davasının dördüncü duruşması AİHM’in Osman Kavala hakkında verdiği ihlal kararının ardından bugün görülmeye başlandı.

Ayrıntılar gelecek…