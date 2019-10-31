Ailesini sofrada katleden Bursa canavarı rapora itiraz etti

Bursa’da geçen yıl mayıs ayında ailesini katleden Hamza Sakin’in yargılanmasına devam edildi.

‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Hamza Sakin için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen akıl sağlığı raporu mahkeme heyetine ulaştı.

Raporda; babasını, eşini ve iki çocuğunu öldüren Hamza Sakin’in akli dengesinin yerinde ve cezai ehliyetinin bulunduğu belirtildi. Sakin, raporu kabul etmeyip, karara itiraz edeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mühlet istemesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ÇOCUKLAR EŞİME ‘FAHİŞE’ DEDİ, EŞİM DE OĞLANA ‘NONOŞ’ DEDİ

Duruşmada önceki ifadelerine eklemeler yapan sanık, şunları söyledi:

“Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın almıştım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı hep birlikte iftar sofrasına oturduk. O sırada çocuklar annesine ‘fahişe’ deyince, eşim de oğlana ‘nonoş’ dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum.”

TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU VAHŞET

Hamza Sakin geçen yıl mayıs ayında iftar yemeği için eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman'la (15) birlikte babası Hasan Sakin'in (65) evine gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Sakin, ezan vakti silahını çıkarıp, babası ile çocuklarına kurşun yağdırdı. Kaçmaya çalışan eşini de evin önünde yakalayıp, silahla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen polisler Hasan Sakin'in iki şarjör dolusu mermi sıktığını belirledi. (DHA)