AK Parti Maçka Belediye Başkan Adayı Koray Koçhan kimdir? Koray Koçhan nereli?

Koray Koçhan, AKP Maçka Belediye Başkan Adayı oldu. Koray Koçhan merak edilen isimler arasında bulunuyor. Peki, AK Parti Maçka Belediye Başkanı Adayı Koray Koçhan kimdir?

Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi partilerin aday isimleri de belli olmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin Trabzon belediye adayları açıkladı. Maçka Belediye Başkanı Adayı Koray Koçhan olacğı açıkladı. Peki, Ahmet Baykan kimdir? Ahmet Baykan nereli?

KORAY KOÇHAN KİMDİR?

1979 Yılında Trabzon’da doğdu. 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde Ak Parti Maçka İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Koray Koçhan 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı seçildi. Koray Koçhan evli ve iki çocuk babasıdır.