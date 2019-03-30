AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu nereli?

31 Mart 2019 seçimlerde belediye başkanı olmak için adaylar arasında yer alan isimlerden biri de AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu oldu. Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı öncesinde Van Valiliği görevini yerine getiriyordu. Peki Murat Zorluoğlu kimdir? Kaç yaşında, evli mi? Murat Zorluoğlu hayatı ve hakkında merak edilen her şey…

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR? NERELİ?

31 Mart seçimlerde AKP Trabzon belediye başkan adayı olan Murat Zorluoğlu, Trabzon, Mersin ve Bingöl’de kaymakamlık yaptı. 1971 yılında Ankara’da doğan Zorluoğlu, 2015 yılında Elazığ Valiliği görevine atanmış olup hala bu görevini sürdürüyor.

Murat Zorluoğlu, İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde ve yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı.

Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde sırasıyla Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ile Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta müsteşar yardımcılığı görevine atandı. Bakanlar Kurulunun 16 Şubat 2015 tarihli ve 7295 sayılı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye’de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AKP TRABZON BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

AKÇAABAT AK Parti Belediye Başkan adayı, Osman Nuri Ekim

ARAKLIAK Parti Belediye Başkan adayı, Recep Çebi

ARSİN AK Parti Belediye Başkan adayı, Sait Gürsoy

BEŞİKDÜZÜ AK Parti Belediye Başkan adayı, Harun Demirci

DERNEKPAZARI AK Parti Belediye Başkan adayı, Mehmet Aşık

DÜZKÖY AK Parti Belediye Başkan adayı, Yılmaz Ankara

ÇAYKARA AK Belediye Başkan adayı, Hanefi Tok

HAYRAT AK Parti Belediye Başkan adayı, Salih Öztel

KÖPRÜBAŞI AK Parti Belediye Başkan adayı, Ali Aydın

MAÇKA AK Parti Belediye Başkan adayı, Koray Koçhan

OF AK Parti Belediye Başkan adayı, Salim Salih Sarıalioğlu

ORTAHİSAR AK Parti Belediye Başkan adayı, Ahmet Metin Genç

SÜRMENE AK Parti Belediye Başkan adayı, Rahmi Üstün

TONYA AK Parti Belediye Başkan adayı, Osman Beşel

VAKFIKEBİR AK Parti Belediye Başkan adayı, Muhammet Balta

YOMRA AK Parti Belediye Başkan adayı, İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı belediye başkan (Cumhur İttifakı) MHP adayı Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı Refik Kurukız