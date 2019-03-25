AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse kimdir? Celal Köse nereli?

Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse AK Parti’yi temsilen 31 Mart seçimlerine katılıyor. Uzun yıllardır siyaset ile iç içe olan ve Yozgat’ta AKP’nin kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak da tanınan Celal Köse kimdir? Kaç yaşında ve Celal Köse nereli merak ediliyor. AKP Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse hakkında merak edilenler ve kısa hayat hikayesi…

AK PARTİ YOZGAT ADAYI CELAL KÖSE KİMDİR?

Yozgat’ta AKP il başkanlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yozgat Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamlayan Celal Köse, üniversitede Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu.

İş hayatımda inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Celal Köse, siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı.

AKP kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı, Şubat 2002'de Genel Merkezimiz tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteğim ile görevimden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise Genel Başkanımız tarafından Cumhurbaşkanı iken Genel Başkan olduktan sonra ilk İl Başkanlığı atamasıyla Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı.