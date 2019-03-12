Ak Parti’nin il il 31 Mart belediye başkanı adayları! İşte AKP yerel seçim adayları listesi…

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor ve vatandaşlar partilerin çıkardığı adayları araştırıyor. AKP’nin yerel seçimler için hangi adayları gösterdi? AKP İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mehmet Özhaseki, İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. Ak Parti adaylar listesi haberimizde yer alıyor.

AK PARTİ ADAYLAR LİSTESİ

Ali Alper Boydak AK Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni AK Parti Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Akgedik AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı Remzi Ergü AK Parti Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Azık AK Parti Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı Ali Gündüz AK Parti Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı Bekir Söylemez AK Parti Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Engin Akel AK Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe AK Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı Erkan Aksoy AK Parti Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Eyyüp Mehmet Emre AK Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Halil Fırat AK Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı Hasan Karakaya AK Parti Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir AK Parti Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı İsmet Çetinkaya AK Parti Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı Kemal Uysal AK Parti Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı Kerim Durğut AK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı Mahmut Turan AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkmaz AK Parti Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut AK Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Yakan AK Parti Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım AK Parti Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Bulut AK Parti Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Oktay Durgut AK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı Orhan Orhan AK Parti Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı Ramazan Yavuz AK Parti Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Abdullah Çelik AK Parti Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı Adem Yetişkin AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı Ali Altuntaş AK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı Ali Arslan AK Parti Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı Ali Dede Savaş AK Parti Afyonkarahisar Evciler Belediye Başkan Adayı Basri Çetinkaya AK Parti Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Belediye Başkan Adayı Cengiz Taşpınar AK Parti Afyonkarahisar Salar Belediye Başkan Adayı Duygu Peker AK Parti Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı Ercan Fidan AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Belediye Başkan Adayı Erdal Karaman AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı Ergün Erdik AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Davulga Belediye Başkan Adayı Eşref Ünsal AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı Galip Özçelik AK Parti Afyonkarahisar Fethibey Belediye Başkan Adayı Gökay Akay AK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı Gökhan Akay AK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı Hacı Candan AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören Belediye Başkan Adayı Hakkı Tekin AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı Halil Çelik AK Parti Afyonkarahisar Değirmenayvalı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bodur AK Parti Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Sevim AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkan Adayı Hazım Kaya AK Parti Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkan Adayı Hüseyin Atlı AK Parti Afyonkarahisar Çay Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çalış AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı Hüseyin Toğulluk AK Parti Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkan Adayı İbrahim Eroğul AK Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı Kadir Can AK Parti Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkan Adayı Mehmet Aldırmaz AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan Adayı Mehmet Selek AK Parti Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Memduh Kuş AK Parti Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı Mesut Ulusoy AK Parti Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Küçük AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı Muammer Işıklı AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı Murat Zıbak AK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı Mustafa Çibik AK Parti Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı Mustafa Özçelebi AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı Necmi Kınık AK Parti Afyonkarahisar Sülün Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı AK Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan Adayı Niyazi Akgedik AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı Nurettin Yıldız AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan Belediye Başkan Adayı Osman Geyik AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa Belediye Başkan Adayı Ozan Osman Kaya AK Parti Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı Ömer Çakal AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt AK Parti Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Küçükkayar AK Parti Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı Sait Yeşilbağ AK Parti Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı Selahattin Keskin AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı Serkan Koyuncu AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan Adayı Süreyya Güvenir AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Belediye Başkan Adayı Şahin Şener AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı Şemsettin Kol AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı Şerif Kocatepe AK Parti Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Şevki Kara AK Parti Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı Şuayyup Çiçek AK Parti Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Belediye Başkan Adayı Tuncer Kerpiç AK Parti Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkan Adayı Ünal Karadağ AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban Belediye Başkan Adayı Vedat Kocatürk AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı Yakup Çam AK Parti Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı Zekeriya Uygan AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka Belediye Başkan Adayı Aytekin Arslan AK Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı Cezmi Ergül AK Parti Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz AK Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı İlhami Zeyrek AK Parti Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belediye Başkan Adayı İsmet Taşdemir AK Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı Mahmut Kamiloğlu AK Parti Ağrı Eleşkirt Tahir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hanifi Alır AK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı Salih Yaşar AK Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Selahattin Aysu AK Parti Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belediye Başkan Adayı Veysi Durak AK Parti Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı Yavuz Özcan AK Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Adem Baylan AK Parti Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı Adnan Bayraktar AK Parti Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı Ahmet Dinç AK Parti Aksaray Güzelyurt Ihlara Belediye Başkan Adayı Ali Riza Ozdemir AK Parti Aksaray Ortaköy Belediye Başkan Adayı Davut Çalışkan AK Parti Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Fahri Solak AK Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı Faruk Teymen AK Parti Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı Fatih Ünsal AK Parti Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Us AK Parti Aksaray Gülağaç Demirci Belediye Başkan Adayı İsa Tezgel AK Parti Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı Kemal Salman AK Parti Aksaray Ağaçören Belediye Başkan Adayı Levent Çevik AK Parti Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı Mehmet Akdere AK Parti Aksaray Yenikent Belediye Başkan Adayı Metin Dağ AK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Muammer Tosun AK Parti Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Baymışlıoğlu AK Parti Aksaray Gülağaç Gülpınar Belediye Başkan Adayı Mustafa Kepil AK Parti Aksaray Sağlık Belediye Başkan Adayı Necati Belgemen AK Parti Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı Sinan Korkut AK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Şenol Yaşar AK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı Tayfur Başkan AK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı Ünal Demircioğlu AK Parti Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Yılmaz Balkış AK Parti Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı Bahattin Destebaş AK Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı Bayram Öztürk AK Parti Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Fatih Üçok AK Parti Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı İbrahim İncekul AK Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı Kemal Şahin AK Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık AK Parti Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı Ömerül Faruk Yavuz AK Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Buran AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen AK Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Asım Balcı AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı Burhan Demirbaş AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Ünsal AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı Melih Memiş Çelik AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Murat Ercan AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Köse AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Özdemir Turgut AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Tuncer Kaplan AK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Adil Çelik AK Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Emre Afacan AK Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan AK Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu AK Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gökcen Özdoğan Enç AK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü AK Parti Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı Halil Şahin AK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan Adayı Hasan Öz AK Parti Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen AK Parti Antalya İbradı Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya AK Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan AK Parti Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mehmet Özeren AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Menderes Mehmet Tevfik Türel AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Menderes Türel AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş AK Parti Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı Süleyman Topcu AK Parti Antalya Demre Belediye Başkan Adayı Ümit Öztekin AK Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Cahit Ulgar AK Parti Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı İlhan Gültekin AK Parti Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı Kemal Yakup Azizoğlu AK Parti Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Özge Derdiyok AK Parti Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı Taşdemir Çoban AK Parti Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yücel Akkoç AK Parti Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Ahmet Sinan Öztürk AK Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı Aslan Atan AK Parti Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı Coşkun Hekimoğlu AK Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Eyüp Aytekin AK Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Fahri Acar AK Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Hasan Çavuş AK Parti Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı Kemal Gazioğlu AK Parti Artvin Hopa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Yener Balkaya AK Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Celal Özden AK Parti Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Ertegün Ünal AK Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan AK Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol AK Parti Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı Metin Ertürk AK Parti Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mümin Kamacı AK Parti Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan AK Parti Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nuri Güler AK Parti Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Suat Menderes AK Parti Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı Ufuk Altıntaş AK Parti Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı AK Parti Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan AK Parti Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı Ekrem Yavaş AK Parti Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı Emin Ersoy AK Parti Balıkesir Havran Belediye Başkan Adayı Erdinç Odabaşı AK Parti Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı Hasan Avcı AK Parti Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı İbrahim Koman AK Parti Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı İsmail Avcu AK Parti Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı İsmail Cankul AK Parti Balıkesir Kepsut Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan AK Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Necdet Uysal AK Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ramazan Bahçavan AK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bahçevan AK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı Süleyman Aksoy AK Parti Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı Şükrü Gür AK Parti Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Turan Gün AK Parti Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Turan Şimşek AK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı Turhan Şimşek AK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı Yusuf Cengiz AK Parti Balıkesir İvrindi Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz AK Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Uzun AK Parti Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı İsmet Ertuğrul AK Parti Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Zihni Sayın AK Parti Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Mustafa Karaman AK Parti Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı Uğur Timur AK Parti Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı Yaşar Dönmez AK Parti Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Zeki Erdoğan AK Parti Bartın Hasankadı Belediye Başkan Adayı Abdullah Bil AK Parti Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı Abdulmuttalip Bademci AK Parti Batman Gercüş Kayapınar Belediye Başkan Adayı Abdulvahap Kusen AK Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı Gündüz Günaydın AK Parti Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Akın AK Parti Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı Hüseyin Geylani AK Parti Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Veysi Işık AK Parti Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Muzaffer Arslan AK Parti Batman Sason Belediye Başkan Adayı Necat Tarhan AK Parti Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı Yakup Kıyanç AK Parti Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur AK Parti Bayburt Arpalı Belediye Başkan Adayı Arslan Gürer AK Parti Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı Doğan Ay AK Parti Bayburt Demirözü Gökçedere Belediye Başkan Adayı Fatih Eraslan AK Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Bakıcı AK Parti Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Hayri Suer AK Parti Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Adayı Kemal Gergin AK Parti Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kepez AK Parti Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek AK Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman AK Parti Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yalçın 2 AK Parti Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Nihat Can AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Osman Yılmaz AK Parti Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı Selim Tuna AK Parti Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı Zafer Atılgan AK Parti Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Yıldız AK Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Hikmet Özüağ AK Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Gülçiçek AK Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Günerigök AK Parti Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeki Dirik AK Parti Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı Mustafa Döner AK Parti Bingöl Solhan Arakonak Belediye Başkan Adayı Nurettin Barış AK Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı Nusret Koçin AK Parti Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı Veysi Bingöl AK Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı Zeki Işık AK Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı Abdulalim Mümtaz Çoban AK Parti Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Altındal AK Parti Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı Arif Taylan AK Parti Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı Hikmet Kardaş AK Parti Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İlhan Çetinsoy AK Parti Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı Kerem Çabuk AK Parti Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı Mehdi Subaşı AK Parti Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı Mehmet Arif Tusun AK Parti Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Geylani AK Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı Necati Gürsoy AK Parti Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Vahdettin Barlak AK Parti Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı Veysi Oğuz AK Parti Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı Celal Beydili AK Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı Fatih Kavak AK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı Fatih Kavlak AK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı Fatih Metin AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Hasan Uzunoğlu AK Parti Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan AK Parti Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar AK Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı Osman Cabgu AK Parti Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı Recayi Çağlar AK Parti Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı Sebahattin Sugeçti AK Parti Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı Tahsin Özcan AK Parti Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı Vedat Özkan AK Parti Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı Zeki Ozulluoğlu AK Parti Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı Ahmet Serttaş AK Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkan Adayı Ali Ulusoy AK Parti Burdur Ağlasun Belediye Başkan Adayı Bayram Gülmez AK Parti Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı Canan Atasoy AK Parti Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal AK Parti Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı Fatih Selimoğlu AK Parti Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş AK Parti Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz AK Parti Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı İsmail Kavla AK Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı İsmail Özay AK Parti Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Uysal AK Parti Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı Rıza Yanar AK Parti Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı Salih Yavuz AK Parti Burdur Çavdır Söğüt Belediye Başkan Adayı Süleyman Başer AK Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı Ahmet Korkmaz AK Parti Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal AK Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı Ali Aykurt AK Parti Bursa Orhaneli Belediye Başkan Adayı Ali Özkan AK Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı Alper Taban AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Bekir Aydın AK Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut AK Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Davut Aydın AK Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Kağan Mehmet Usta AK Parti Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar AK Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Keskin AK Parti Bursa Keles Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar AK Parti Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık AK Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı Necati Şahin AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Önder Tanır AK Parti Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ataş AK Parti Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Kuzu AK Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Adem Ejder AK Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı Adnan Pastırmacı AK Parti Çanakkale Biga Gümüşçay Belediye Başkan Adayı Ahmet Elbi AK Parti Çanakkale Biga Karabiga Belediye Başkan Adayı Ahmet Öztürk AK Parti Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı Ali Kamil Soyuak AK Parti Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı Alper Altınok AK Parti Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Bülent Çetin AK Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan AK Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı Erdoğan Madak AK Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz AK Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel AK Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı Halil Zahit Mert AK Parti Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı İbrahim Taşkın AK Parti Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünal Şahin AK Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı Mevlüt Oruçoğlu AK Parti Çanakkale Ezine Geyikli Belediye Başkan Adayı Muzaffer Dağlar AK Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı Nail Pekşen AK Parti Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı Sadettin Arslan AK Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan Adayı Tuncay Göymen AK Parti Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı Veysel Acar AK Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı Yağmur Erçoban AK Parti Çanakkale Gelibolu Kavakköy Belediye Başkan Adayı Ali Hasekioğlu AK Parti Çankırı Yapraklı Belediye Başkan Adayı Bayar Soysal AK Parti Çankırı Kızılırmak Belediye Başkan Adayı Bayram Yavuz Onay AK Parti Çankırı Orta Belediye Başkan Adayı Faik Özcan AK Parti Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı Harun Oflaz AK Parti Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan Adayı Hasan Sopacı AK Parti Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Güngör AK Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı Kadir Dede AK Parti Çankırı Orta Yaylakent Belediye Başkan Adayı Kamil Akel AK Parti Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı Mehmed Öztürk AK Parti Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı Mustafa Lafcı AK Parti Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı Ramazan Yarım AK Parti Çankırı Çerkeş Saçak Belediye Başkan Adayı Şakir Kaymak AK Parti Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı Ekrem Ünlü AK Parti Çorum Bayat Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Şaltu AK Parti Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan AK Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Çelik AK Parti Çorum Ortaköy Aşdavul Belediye Başkan Adayı Mustafa Aydın AK Parti Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yıldırım AK Parti Çorum Oğuzlar Belediye Başkan Adayı Necmettin Yalçın AK Parti Çorum Düvenci Belediye Başkan Adayı Osman Tangazoğlu AK Parti Çorum Boğazkale Belediye Başkan Adayı Recep Çatma AK Parti Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı Recep Çıplak AK Parti Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı Remzi Torun AK Parti Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı Taner İsbir AK Parti Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı Zeki Şen AK Parti Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı Ahmet Necati Özbaş AK Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Avni Örki AK Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan AK Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Halil Ayhan AK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Hamdi Cin AK Parti Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Şevkan AK Parti Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Hüseyin İnamlık AK Parti Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı Hüsnü Yılmaz AK Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Sağınç AK Parti Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu AK Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Mustafa Akçay AK Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı Mustafa Çoban AK Parti Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı Niyazi Vural AK Parti Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Osman Zolan AK Parti Denizli Belediye Başkan Adayı Salim Demirezen AK Parti Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Şeref Turhan AK Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Turgut Devecioğlu AK Parti Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Yusuf Gülsever AK Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı Abdulvahit Güvensen AK Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı Cevdet Nasıranlı AK Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı Cumali Atila AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Eşref Türe AK Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Ethem Bahri Anlı AK Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı Feyzullah Şimşek AK Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı Halit Aydın AK Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı Hüseyin Beyoğlu AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Cengiz AK Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Lale AK Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı İskan Cihangir AK Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı Kemal Mehmetoğlu AK Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş AK Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Arslan AK Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı Şafak Yontürk AK Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Şehmus Karamehmetoğlu AK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı Yusuf Durmaz AK Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı Zübeyir Aslanca AK Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı Ahmet Azap AK Parti Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yemenici AK Parti Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı Erol Bayraktar AK Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı İbrahim Ercan AK Parti Düzce Boğaziçi Belediye Başkan Adayı Muhsin Yavuz AK Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı Muzaffer Yiğit AK Parti Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç AK Parti Düzce Beyköy Belediye Başkan Adayı Recep Tuna AK Parti Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı Yakup Demircan AK Parti Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı Abdullah Bostancı AK Parti Edirne Enez Belediye Başkan Adayı Aydın Balkan AK Parti Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı Azbiye Ataş AK Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Cemal Deniz AK Parti Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı Ferat Gülver AK Parti Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı Hasan Çatalkaya AK Parti Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Mehmet Kerman AK Parti Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu AK Parti Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Türker AK Parti Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Necmettin Parazil AK Parti Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkan Adayı Nihat Yörük AK Parti Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı Saim Kulaklı AK Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı Salih Derin AK Parti Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı Ufuk Atalay AK Parti Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaz AK Parti Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı Ayhan Akbaba AK Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı Başaran Yaşlı AK Parti Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı Ebubekir Irmak AK Parti Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı Efrayim Ünalan AK Parti Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı Ferit Yıldırım AK Parti Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı Hacı Akpınar AK Parti Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayı Hacı İbrahim Yıldız AK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Yıldız AK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ataş AK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ateş AK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldız AK Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı İhsan Akmurat AK Parti Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı Mehmet Enis Doğan AK Parti Elazığ Mollakendi Belediye Başkan Adayı Mehmet Sarı AK Parti Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı Ömer Kaya AK Parti Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı Sabahattin Kaya AK Parti Elazığ Akçakiraz Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Yasin Yılmaz AK Parti Elazığ Yurtbaşı Belediye Başkan Adayı Yılmaz Yegül AK Parti Elazığ Arıcak Üçocak Belediye Başkan Adayı Yusuf Karul AK Parti Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkan Adayı Ahmet Sazlı AK Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı Atınç Bahadır AK Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı Cemalettin Başsoy AK Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı Çakmak Paçacı AK Parti Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı Erdem Atmaca AK Parti Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı Hakan Ada AK Parti Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı İshak Birol AK Parti Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı Kadir Akar AK Parti Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı Lokman Gültekin AK Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı Mustafa Gürbüz AK Parti Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı Mustafa Seslikaya AK Parti Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı Osman Öner AK Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı Selim Yeniçeri AK Parti Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı Vahdet Ercan AK Parti Erzincan Otlukbeli Belediye Başkan Adayı Zafer Kaya AK Parti Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydın AK Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli AK Parti Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış AK Parti Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser AK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi AK Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Erdoğan Eren AK Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı İbrahim Şahin AK Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar AK Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı Melik Yaşar AK Parti Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı Muhammed Sunar AK Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammet Cevdet Orhan AK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Mustafa Ergin AK Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Osman Belli AK Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Ömer Hancı AK Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Sedat Gümüş AK Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı Sedat Karaduman AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı Tahsin Oktay AK Parti Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir AK Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü AK Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hasan Kalın AK Parti Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç AK Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Çam AK Parti Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Kadir Bozkurt AK Parti Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı Menderes Durgut AK Parti Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan AK Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Özkan Alp AK Parti Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Rafet Demirtaş AK Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Vedat Çeliker AK Parti Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Zeynep Akgün AK Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı Kemal Vural AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir AK Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahmazoğlu AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu AK Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu AK Parti Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Ökkeş Kavak AK Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Fatih Duzcu AK Parti Giresun Görele Çavuşlu Belediye Başkan Adayı Harun Kalıntaş AK Parti Giresun Bulancak Kovanlık Belediye Başkan Adayı Harun Öztürk AK Parti Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkan Adayı İbrahim Dere AK Parti Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı Nuri Demir AK Parti Giresun Bulancak Aydındere Belediye Başkan Adayı Özcan Özdemir AK Parti Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı Ahmet Genel AK Parti Gümüşhane Kelkit Deredolu Belediye Başkan Adayı Ahmet Kanat AK Parti Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı Aynur Zorlu Kaya AK Parti Gümüşhane Kürtün Özkürtün Belediye Başkan Adayı Aziz Nas AK Parti Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Hasan Aksel AK Parti Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belediye Başkan Adayı Hasan Türkel AK Parti Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belediye Başkan Adayı Hikmet Canan AK Parti Gümüşhane Şiran Yeşilbük Belediye Başkan Adayı Muzaffer Kartal AK Parti Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belediye Başkan Adayı Necati Uçan AK Parti Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkan Adayı Nidai Köroğlu AK Parti Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı Şerif Aygün AK Parti Gümüşhane Köse Belediye Başkan Adayı Yavuz Altıparmak AK Parti Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Dırbaz Büyüksu AK Parti Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı Ekrem Çetinkaya AK Parti Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı Ensar Dündar AK Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı İsmail Demirci AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan Adayı İsmail Rüştü Zeydan AK Parti Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı AK Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan AK Parti Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı Adil Aşırım AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı Faruk Korkusuz AK Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı İbrahim Çobas AK Parti Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı Kurban Kaya AK Parti Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı Mustafa Güzelkaya AK Parti Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı Turan Çatalkaya AK Parti Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı Yusuf Karasu AK Parti Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı Ahmet Kelek AK Parti Isparta Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Temurçin AK Parti Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı Derviş Açar AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı Eşref Demircan AK Parti Isparta Eğirdir Sarıidris Belediye Başkan Adayı Hasan Babacan AK Parti Isparta Keçiborlu Senir Belediye Başkan Adayı İsa Çarkacı AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı Kadir Heybeli AK Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı Mehmet Bingöl AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı Mehmet Özata AK Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sezgin AK Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünverdi AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı Metin Kutsal AK Parti Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı Mustafa Eren AK Parti Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstün AK Parti Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı Nuri Erdoğan AK Parti Isparta Kuleönü Belediye Başkan Adayı Şakir İpekçi AK Parti Isparta Savköy Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Tevfik Atasoy AK Parti Isparta Atabey Belediye Başkan Adayı Vedat Kaya AK Parti Isparta Gönen Belediye Başkan Adayı Veli Gök AK Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan Adayı Veli Kahraman AK Parti Isparta Aksu Belediye Başkan Adayı Yusuf Murat Parlak AK Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Deniz Köken AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek AK Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Ergün Turan AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy AK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım AK Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur AK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mesut Üner AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Murat Aydın AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Adıgüzel Demirel AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı Adnan Yaşar Görmez AK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ayda Maç AK Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Burcu Dereci AK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar AK Parti İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Evrim Özen AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Ferhan Eroğlu AK Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı AK Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Mustafa Selman İçelli AK Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez AK Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz AK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı Ogün Asil Aydoğdu AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi AK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Reşat Gençtürk AK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer AK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ahmet Doğan AK Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı Bilal Eker AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Hanefi Mahçiçek AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan Adayı İbrahim Yılmazcan AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Güven AK Parti Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz AK Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Necati Okay AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Osman Okumuş AK Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya AK Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven AK Parti Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı İbrahim Ertugrul AK Parti Karabük Eflani Belediye Başkan Adayı Mustafa Yarkan AK Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan Adayı Yakup Narter AK Parti Karabük Ovacık Belediye Başkan Adayı Yılmaz Tiryaki AK Parti Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı Ahmet İpek AK Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı Ali İhsan Alanlı AK Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı Ali Zeybek AK Parti Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı Bayram Şahin AK Parti Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı Derviş Mehmet Ceyhan AK Parti Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı Hayri Samur AK Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı Hikmet Yirşen AK Parti Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Muhittin Tuncel AK Parti Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı Uğur Sözkesen AK Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı Yavuz Candan AK Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı Ali Yeğin AK Parti Kars Susuz Belediye Başkan Adayı Coşkun Altun AK Parti Kars Selim Belediye Başkan Adayı Erçetin Altay AK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı Ergüder Toptaş AK Parti Kars Akyaka Belediye Başkan Adayı Göksal Toksoy AK Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı Nebi Kerenciler AK Parti Kars Digor Belediye Başkan Adayı Nuri Turan AK Parti Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı Ömer Vargün AK Parti Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya AK Parti Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı Cem Çınar AK Parti Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç AK Parti Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı Güngör Çetin AK Parti Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı Hasan Aydemir AK Parti Kastamonu Daday Belediye Başkan Adayı Hüseyin Arslan AK Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı Kazım Şahin AK Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı Kemal Bakır AK Parti Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı Muammer Yanık AK Parti Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Dinç AK Parti Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı Musa İhsan Uğuz AK Parti Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı Mustafa Huner Özay AK Parti Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı Nejdet Demir AK Parti Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Oğuz Yılmaz AK Parti Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Civelek AK Parti Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı Serkan Uçar AK Parti Kastamonu Hanönü Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yunus Akgül AK Parti Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı Zühtü Danacı AK Parti Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Ayhan Arslan AK Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan AK Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı Davut Şahin AK Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan AK Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar AK Parti Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu AK Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın AK Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı Özkan Altun AK Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun AK Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol AK Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sungur AK Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı Ali Dedelioğlu AK Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım AK Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özçelik AK Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı Kadir Çalıroğlu AK Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Menduh Bağrıaçık AK Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı Nuh Şahin AK Parti Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı Recep Zefer Tekin AK Parti Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı Turgut Özdem AK Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı Yaşar Elidemir AK Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı Ahmet Bora AK Parti Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı Akın Kamacı AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Dindar Seçen AK Parti Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı Erhan Ceylan AK Parti Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan Adayı Ersan Çölgeçen AK Parti Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı Gürel Koşdemir AK Parti Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı Hasan Basri Korkmaz AK Parti Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı Hasan Garip AK Parti Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Açıkel AK Parti Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kasap AK Parti Kırklareli Üsküp Belediye Başkan Adayı İbrahim Alkan AK Parti Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı İhsan Talay AK Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı İlhan Arı AK Parti Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı Lütfü Karaman AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı Mustafa Buyur AK Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı Recep Gün AK Parti Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı Sadettin Kuşku AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı Serkan Görgey AK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı Serkan Görkey AK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı Şaban Aykırı AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı Ziya Karataş AK Parti Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı Adem Bıcakcı AK Parti Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz AK Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı Hasan Hakanoğlu AK Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Karahan AK Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı Nazmi Ay AK Parti Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı Necati Çolak AK Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı Ramazan Aydın AK Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı Ümüt Köse AK Parti Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı Yaşar Bahçeci AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz Kılıç AK Parti Kırşehir Akçakent Belediye Başkan Adayı Hakkı Çelik AK Parti Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Süleyman Şimşek AK Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı Adnan Turan AK Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer AK Parti Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül AK Parti Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi AK Parti Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı Hamza Şayır AK Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım AK Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü AK Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman AK Parti Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık AK Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt AK Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün AK Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz AK Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Demirhan AK Parti Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Adem Erdal AK Parti Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir AK Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Hadimioğlu AK Parti Konya Hadim Belediye Başkan Adayı Ahmet Kısa AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı AK Parti Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ali Meşe AK Parti Konya Çeltik Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz AK Parti Konya Çumra Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca AK Parti Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Koçer AK Parti Konya Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten AK Parti Konya Derbent Belediye Başkan Adayı İsa Akgül AK Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Badem AK Parti Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem AK Parti Konya Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale AK Parti Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Mehmet Tutal AK Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaka AK Parti Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Muharrem Dere AK Parti Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı Murat Ünver AK Parti Konya Kulu Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş AK Parti Konya Meram Belediye Başkan Adayı Nafiz Solak AK Parti Konya Sarayönü Belediye Başkan Adayı Osman Arı AK Parti Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı AK Parti Konya Bozkır Belediye Başkan Adayı Salih Akkaya AK Parti Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar AK Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş AK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı Adil Biçer AK Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı Adnan Korkmaz AK Parti Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Alaaddin Kaçan AK Parti Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı Arif Teke AK Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı Bilal Demirci AK Parti Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı Cahit Onar AK Parti Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı Emin Taşgın AK Parti Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı Ercan Şimşek AK Parti Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı Erhan Demiray AK Parti Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı Fatih Çalışkan AK Parti Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı Feridun Aktay AK Parti Kütahya Simav Kuşu Belediye Başkan Adayı Güray Güner AK Parti Kütahya Simav Çitgöl Belediye Başkan Adayı Halil Başer AK Parti Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim İlhan AK Parti Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı Hüseyin Doğan AK Parti Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı İbrahim Yavuz AK Parti Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı Kerim Şahin AK Parti Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı Muammer Özer AK Parti Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı Muharrem Akçadurak AK Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı Mustafa Güler AK Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Nejat Tülek AK Parti Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı Nihat Ada AK Parti Kütahya Seyitömer Belediye Başkan Adayı Osman Korkmaz AK Parti Kütahya Gediz Yenikent Belediye Başkan Adayı Rasim Daşhan AK Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı Şemsettin Akağaç AK Parti Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı Yakup Oran AK Parti Kütahya Simav Akdağ Belediye Başkan Adayı Yurdagül Bakkal AK Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı Ahmet Eren AK Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Hakan Bay AK Parti Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayı İsa Özkan AK Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük AK Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı Murat Koca AK Parti Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke AK Parti Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı Nevzat Öztürk AK Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Osman Güder AK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy AK Parti Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı Vahap Küçük AK Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Alhan AK Parti Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı Ali Tulup AK Parti Manisa Soma Belediye Başkan Adayı Burhan Tezcan AK Parti Manisa Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel AK Parti Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı Kamil Öz AK Parti Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi AK Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol AK Parti Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Çelik AK Parti Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Regaip Topuz AK Parti Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Selami Selçuk AK Parti Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı Yaşar İsmail Gedüz AK Parti Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Tutaşı AK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı Hayrettin Demir AK Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Altındağ AK Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı İbrahim Atlı AK Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cüneyt Aksoy AK Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı Mehmet Hadi Hamidi AK Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Vecdi Kahraman AK Parti Mardin Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Sönmez Kaya AK Parti Mardin Savur Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Necimoğlu AK Parti Mardin Derik Belediye Başkan Adayı Şükrü Cevheroğlu AK Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin AK Parti Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı Bekir Topçu AK Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ferat Aktan AK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Barış Saylak AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı Gültekin Akça AK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı İsmail Akkaya AK Parti Muğla Ula Belediye Başkan Adayı Kamil Ceylan AK Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı Mehmet Demir AK Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı Muhammet Karakuş AK Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş AK Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı Mustafa Toksöz AK Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı AK Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş AK Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan Adayı Yakup Otgöz AK Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı Abdulbaki Elpe AK Parti Muş Yaygın Belediye Başkan Adayı Ahmet Güven AK Parti Muş Serinova Belediye Başkan Adayı Bahri Fırat AK Parti Muş Konukbekler Belediye Başkan Adayı Cahit Aral AK Parti Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı Cengiz Altın AK Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı Ecvet Budak AK Parti Muş Korkut Altınova Belediye Başkan Adayı Fethi Kara AK Parti Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı Feyat Asya AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Hikmet Karayel AK Parti Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kasak AK Parti Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı Kazım Özcan AK Parti Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı Kerem Gündoğdu AK Parti Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı Maşallah Subaşı AK Parti Muş Kırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Yıldırım AK Parti Muş Bulanık Elmakaya Belediye Başkan Adayı Mehmet Lütfi Turgut AK Parti Muş Varto Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Gürtürk AK Parti Muş Sungu Belediye Başkan Adayı Mehmet Sıddık Salur AK Parti Muş Karaağaçlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şirin Yılmaz AK Parti Muş Kızılağaç Belediye Başkan Adayı Necmettin Karagöz AK Parti Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkan Adayı Sami Özdemir AK Parti Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkan Adayı Sami Pekbay AK Parti Muş Korkut Belediye Başkan Adayı Seraceddin Tok AK Parti Muş Bulanık Erentepe Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Macit AK Parti Nevşehir Avanos Özkonak Belediye Başkan Adayı Akif Kabukçuoğlu AK Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı Ali Altuğ AK Parti Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkan Adayı Bayram Yılmaz AK Parti Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı Bülent Aksoy AK Parti Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı Cengiz Çavdar AK Parti Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkan Adayı Dursun Neiş AK Parti Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı Ercan Ertaş AK Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı Erdal Yorgancı AK Parti Nevşehir Avanos Kalaba Belediye Başkan Adayı Fatih Çiftci AK Parti Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Ertürk AK Parti Nevşehir Çat Belediye Başkan Adayı Kazım Yılmaz AK Parti Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktürk AK Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Çakmak AK Parti Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı Mustafa Ateş AK Parti Nevşehir Ürgüp Ortahisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Topçu AK Parti Nevşehir Göre Belediye Başkan Adayı Olcay Günbey AK Parti Nevşehir Acıgöl Tatların Belediye Başkan Adayı Osman Süslü AK Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı Rasim Arı AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Süleyman Özçelik AK Parti Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı Şaban Topuz AK Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı Şenay Gök AK Parti Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı Yasin Güneş AK Parti Nevşehir Acıgöl Karapınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Arıöz AK Parti Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Takyan AK Parti Niğde Hacıabdullah Belediye Başkan Adayı Ali Uğurlu AK Parti Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı Emin Yılmaz AK Parti Niğde Karaatlı Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Ercan Şayhan AK Parti Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı Erdal Altın AK Parti Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı Erhan Bolat AK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı Erhan Polat AK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı Hacı Güngör AK Parti Niğde Yıldıztepe Belediye Başkan Adayı Hasan Ali Davarcı AK Parti Niğde Aktaş Belediye Başkan Adayı İleri Koçak AK Parti Niğde Bor Çukurkuyu Belediye Başkan Adayı İsmail Tereci AK Parti Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı Kamil Demiralp AK Parti Niğde Altunhisar Karakapı Belediye Başkan Adayı Mustafa Kamar AK Parti Niğde Dündarlı Belediye Başkan Adayı Nurettin Yurtsever AK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı Ömer Dalgıç AK Parti Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı Recep Yaşar AK Parti Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı Refik Caymaz AK Parti Niğde Gümüşler Belediye Başkan Adayı Reşat Bolat AK Parti Niğde Çiftlik Azatlı Belediye Başkan Adayı Rüstem Cullaz AK Parti Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı Safa Erol AK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı Sefa Erol AK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı Serkan Baran AK Parti Niğde Bor Belediye Başkan Adayı Serkan Güzel AK Parti Niğde Çiftlik Belediye Başkan Adayı Süleyman Görgülü AK Parti Niğde Sazlıca Belediye Başkan Adayı Şamma Öztürk AK Parti Niğde Altunhisar Keçikalesi Belediye Başkan Adayı Yavuz Soylu AK Parti Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı Yıldıray Tok AK Parti Niğde Değirmenli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kurt AK Parti Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkan Adayı Yusuf Sağlam AK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı Zafer Tokgöz AK Parti Niğde Bor Bahçeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Türe AK Parti Ordu Çatalpınar Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören AK Parti Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı Beytullah Geçtan AK Parti Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı Fikri Uludağ AK Parti Ordu Gölköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Semiz AK Parti Ordu Çaybaşı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı AK Parti Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı İbrahim Etem Kibar AK Parti Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı İsa Demirci AK Parti Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı İsa Gül AK Parti Ordu Mesudiye Belediye Başkan Adayı İsa Türkcan AK Parti Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası AK Parti Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Mustafa Tandoğan AK Parti Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı Talip Şen AK Parti Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Tuncay Kiraz AK Parti Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Yakup Yılmaz AK Parti Ordu Kabataş Belediye Başkan Adayı Yaşar Şahin AK Parti Ordu Gürgentepe Belediye Başkan Adayı Yener Kaya AK Parti Ordu Kabadüz Belediye Başkan Adayı Yusuf Yalçova AK Parti Ordu Kumru Belediye Başkan Adayı Abbas Yeşildemir AK Parti Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaan Coşkun AK Parti Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı Bahattin Şahin AK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı Fatih Seyitoğlu AK Parti Osmaniye Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayı İbrahim Baz AK Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan Adayı İbrahim Demirci AK Parti Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı İbrahim Rüştü Donbaloğlu AK Parti Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı İsmet Donbaloğlu AK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı Mehmet Daşöz AK Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükbozdoğan AK Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı Mustafa Önal AK Parti Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayı Ökkeş Namlı AK Parti Osmaniye Düziçi Belediye Başkan Adayı Şevket Yumrutepe AK Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan Adayı Zeki Demiroğlu AK Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan Adayı Ahmet Ayhan Yıldız AK Parti Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı Ahmet Basa AK Parti Rize Pazar Belediye Başkan Adayı Ahmet Naci Aytemiz AK Parti Rize Ardeşen Tunca Belediye Başkan Adayı Alaettin Serdar AK Parti Rize Kendirli Belediye Başkan Adayı Ali Fuat Yıldırım AK Parti Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı Avni Kahya AK Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan Adayı Halim Kazim Bekar AK Parti Rize Hemşin Belediye Başkan Adayı Hamza Saruhan AK Parti Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı Hasan Kara AK Parti Rize Salarha Belediye Başkan Adayı Kenan Yıldırım AK Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı Musa Süreyya Balcı AK Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı Mustafa Baltacı AK Parti Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kasım Zorlu AK Parti Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı Necip Yazıcı AK Parti Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı Osman Haşimoğlu AK Parti Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rıfat Özer AK Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı Saffet Mete AK Parti Rize İyidere Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar AK Parti Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Sofu AK Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı Cevat Keser AK Parti Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç AK Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı İshak Sarı AK Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu AK Parti Sakarya Ferizli Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu AK Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı Koray Oktay Özten AK Parti Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı Murat Kaya AK Parti Sakarya Geyve Belediye Başkan Adayı Murat Kefli AK Parti Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu AK Parti Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı Orhan Yıldırım AK Parti Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı Özcan Özen AK Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar AK Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç AK Parti Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok AK Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı Halil Akgün AK Parti Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Halil Kalaycı AK Parti Samsun Ayvacık Belediye Başkan Adayı Halit Doğan AK Parti Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç AK Parti Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı Hasan Togar AK Parti Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Kıyma AK Parti Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı İbrahim Sadık Edis AK Parti Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı AK Parti Samsun Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti Samsun Kavak Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Nurhan Yapıcı Özel AK Parti Samsun Ladik Belediye Başkan Adayı Osman Topaloğlu AK Parti Samsun 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir AK Parti Samsun Havza Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin AK Parti Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Cevher Çiftçi AK Parti Siirt Eruh Belediye Başkan Adayı Emin Aydın AK Parti Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı Gürgün Özdemir AK Parti Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı İdham Aydın AK Parti Siirt Tillo Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Erol AK Parti Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı Necat Cellek AK Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı Nevzat Karaatay AK Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı Salim Seven AK Parti Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı Şakir Akkurt AK Parti Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkan Adayı Tayyar Lale AK Parti Siirt Baykan Atabağı Belediye Başkan Adayı Tayyar Özcan AK Parti Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı Adnan Acar AK Parti Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı Ahmet Kılıçaslan AK Parti Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Cevat Şensoy AK Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı Hasan Peker AK Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Uzun AK Parti Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı Recep Ak AK Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı Şefik Çakıcı AK Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı Veysel Şahin AK Parti Sinop Türkeli Belediye Başkan Adayı Ahmet Güneş AK Parti Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı Ahmet Pala AK Parti Sivas Zara Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgay Oğuz AK Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı Cemalettin Karacalar AK Parti Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı Fazlı Yüksel AK Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı Feyzullah Arslan AK Parti Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı Fikret Arslan AK Parti Sivas Gemerek Sızır Belediye Başkan Adayı Gazi Öztürk AK Parti Sivas Şarkışla Cemel Belediye Başkan Adayı Halit Yazıcı AK Parti Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı Hasan Şen AK Parti Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Mahmut Aktaş AK Parti Sivas Yıldız Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar AK Parti Sivas Yıldızeli Güneykaya Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztürk AK Parti Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı Mehmet Tek AK Parti Sivas Altınyayla Deliilyas Belediye Başkan Adayı Mithat İlhan AK Parti Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı Murat Sevindik AK Parti Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı Osman Demirbağ AK Parti Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı Remzi Kılıçdağ AK Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı Sabit Karakaş AK Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı Sinan Akbulut AK Parti Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı Şerif Yürük AK Parti Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı Temel Toy AK Parti Sivas Şarkışla Gürçayır Belediye Başkan Adayı Turan Epsileli AK Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık AK Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam AK Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Yalçınkaya AK Parti Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli AK Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı Mustafa Yüksel AK Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci AK Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy AK Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak AK Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Aydın AK Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Abdulaziz Bayram AK Parti Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Balica AK Parti Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı Abdulselam İmre AK Parti Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı Alihan Babat AK Parti Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı Bahattin Aktuğ AK Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Cehver Benek AK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı Cemil Yıldız AK Parti Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı Cevher Benek AK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı Ekrem Demir AK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı Eşraf Müjde AK Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı Habip Aşan AK Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Halef İnan AK Parti Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun AK Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı İsmail Genç AK Parti Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı Medeni Tatar AK Parti Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı Mehmet Şanlı AK Parti Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Nadir Tosun AK Parti Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı Nimet Demir AK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı Ruşen Tellioğlu AK Parti Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı Sait Ürek AK Parti Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı Can Gürsoy AK Parti Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Gediz Coşkun AK Parti Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı Hamdi Sarıer AK Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetin NULL Osman İnan AK Parti Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili AK Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı Süleyman Kozuva AK Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Adem Akgül AK Parti Tokat Çamlıbel Belediye Başkan Adayı Ahmet Bakır AK Parti Tokat Erbaa Gökal Belediye Başkan Adayı Ali Genç AK Parti Tokat Erbaa Tanoba Belediye Başkan Adayı Cafer Ünal Arslan AK Parti Tokat Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayı Cuma Çoban AK Parti Tokat Almus Akarçay Görümlü Belediye Başkan Adayı Ekrem Gül AK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı Ercan Gürer AK Parti Tokat Almus Çevreli Belediye Başkan Adayı Erdoğan Yılmaz AK Parti Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı Erol Ertaş AK Parti Tokat Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Habib Han AK Parti Tokat Güryıldız Belediye Başkan Adayı Hasan Yücel AK Parti Tokat Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yıldırım AK Parti Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı İlker Bekler AK Parti Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı İlyas Demir AK Parti Tokat Reşadiye Baydarlı Belediye Başkan Adayı İsmail Karakaş AK Parti Tokat Pazar Üzümören Belediye Başkan Adayı Kaya Gül AK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı Kenan Gültekin AK Parti Tokat Almus Kınık Belediye Başkan Adayı Lütvü Yalçın AK Parti Tokat Artova Belediye Başkan Adayı Mehmet Başar AK Parti Tokat Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayı Mehmet Çorak AK Parti Tokat Niksar Gürçeşme Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Ün AK Parti Tokat Zile Belediye Başkan Adayı Mevlüt Somuncu AK Parti Tokat Niksar Serenli Belediye Başkan Adayı Murat Algur AK Parti Tokat Almus Ataköy Belediye Başkan Adayı Murat Tuncel AK Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı Musa Atasoy AK Parti Tokat Niksar Yolkonak Belediye Başkan Adayı Mustafa Koyuncu AK Parti Tokat Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Yılmaz AK Parti Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı Necmettin Coruk AK Parti Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı Orhan Gövce AK Parti Tokat Çat Belediye Başkan Adayı Özdilek Özcan AK Parti Tokat Niksar Belediye Başkan Adayı Recep Külekçi AK Parti Tokat Reşadiye Hasanşeyh Belediye Başkan Adayı Şemsettin Yavuz AK Parti Tokat Başçiftlik Hatipli Belediye Başkan Adayı Temel Karahan AK Parti Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkan Adayı Turan Kapan AK Parti Tokat Emirseyit Belediye Başkan Adayı Ümit Mutlu Özügenç AK Parti Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Yücel Gülbahar AK Parti Tokat Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayı Yüksel Mirzaoğlu AK Parti Tokat Almus Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ali Aydın AK Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Hanefi Tok AK Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı Harun Demirci AK Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı İbrahim Sağıroğlu AK Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan Adayı Koray Koçhan AK Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayı Mehmet Aşık AK Parti Trabzon Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı Muhammet Balta AK Parti Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Muhammet Sait Gürsoy AK Parti Trabzon Arsin Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı Osman Beşel AK Parti Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim AK Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı Rahmi Üstün AK Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı Recep Çebi AK Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan Adayı Salih Öztel AK Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti Trabzon Of Belediye Başkan Adayı Yılmaz Ankara AK Parti Trabzon Düzköy Belediye Başkan Adayı Erkan Özdoğan AK Parti Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Metin Levent Yıldız AK Parti Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı Murat Becerikli AK Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı Murat Gerçek AK Parti Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkan Adayı Recai Vural AK Parti Tunceli Pertek Belediye Başkan Adayı Songül Acar AK Parti Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı Şevket Tanık AK Parti Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı Turhan Kılıç AK Parti Tunceli Ovacık Belediye Başkan Adayı Ali Topçu AK Parti Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı Güngör Oral AK Parti Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı Hacı Mustafa Çetin AK Parti Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet İncekara AK Parti Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Osman Çakar AK Parti Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı Süleyman Sarı AK Parti Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı Şadan Ülker AK Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı Veli Koçlu AK Parti Uşak Ulubey Belediye Başkan Adayı Zafer Arpacı AK Parti Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı Zafer Gün AK Parti Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Şeylan AK Parti Van Çatak Belediye Başkan Adayı Hayrullah Tanış AK Parti Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı İsmail Ayaz AK Parti Van Başkale Belediye Başkan Adayı İsmail Say AK Parti Van Edremit Belediye Başkan Adayı Kemal Polat AK Parti Van Muradiye Belediye Başkan Adayı Kemalettin Araci AK Parti Van Saray Belediye Başkan Adayı Meki Arvas AK Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Menaf Turan AK Parti Van Erciş Belediye Başkan Adayı Muhsin Aydın AK Parti Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı Murat Sezer AK Parti Van Gevaş Belediye Başkan Adayı Necdet Takva AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Salih Akman AK Parti Van Tuşba Belediye Başkan Adayı Şefik Ensari AK Parti Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları AK Parti Van Özalp Belediye Başkan Adayı Ali Murat Silpagar AK Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Ersoy Baday AK Parti Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sinan Acar AK Parti Yalova Termal Belediye Başkan Adayı Kadri Çiçek AK Parti Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Mehmet Birkan AK Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin AK Parti Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı Metin Oral AK Parti Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı Numan Soyer AK Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı Orhan Karabulut AK Parti Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı Özen Kaptan AK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı Özer Kaptan AK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı Suat Meydan AK Parti Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı Şaban Ertan AK Parti Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz AK Parti Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Ahmet Dursel Erdoğan AK Parti Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı Ahmet Koçak AK Parti Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayı Ahmet Öçal AK Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı Ali Ünlü AK Parti Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı Burhan Güvenç AK Parti Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı Celal Köse AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Cem Eser AK Parti Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı Çetin Mertoğlu AK Parti Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı Doğan Sungur AK Parti Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı Duran Cesur AK Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Eyüp Çakır AK Parti Yozgat Çekerek Belediye Başkan Adayı Ferit Koçyiğit AK Parti Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı Gökhan Çoşan AK Parti Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Haydar Coşkun AK Parti Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı İlhan Koçak AK Parti Yozgat Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkan Adayı İrfan Akın AK Parti Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı İsmail Biçen AK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı İsmail Biçer AK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu AK Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı Muammer Çetin AK Parti Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyüz AK Parti Yozgat Saraykent Ozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Ertan Özgün AK Parti Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı Mustafa Özdemir AK Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Yılmazsoy AK Parti Yozgat Akdağmadeni Oluközü Belediye Başkan Adayı Oğuz Ünal AK Parti Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı Osman Torun AK Parti Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı Osman Uslu AK Parti Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı Önder Gürel AK Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Sedat Fırat AK Parti Yozgat Sorgun Bahadın Belediye Başkan Adayı Şaban Altıntaş AK Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı Şahin Arısoy AK Parti Yozgat Akdağmadeni Belekçahan Belediye Başkan Adayı Turan Koç AK Parti Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı Yalçın Karadavut AK Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan Adayı Yasin Şahiner AK Parti Yozgat Çayıralan Belediye Başkan Adayı Yusuf Büyük AK Parti Yozgat Boğazlıyan Ovakent Belediye Başkan Adayı Zeki Bozkurt AK Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı Zeki Şimşek AK Parti Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Güral Karayılmaz AK Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ali Bektaş AK Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı Aytaç Tosun AK Parti Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı Bayram Başol AK Parti Zonguldak Ereğli Ormanlı Belediye Başkan Adayı Burhan Sezgin AK Parti Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı Celil Uzun AK Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Adayı Erol Şahin AK Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı Ersun Gülser AK Parti Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı Ertan Aydoğan AK Parti Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı Gökhan Mustafa Demirtaş AK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkan Adayı Hüseyin Uzun AK Parti Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı Kamil Altun AK Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı Makbule Zerrin Güneş AK Parti Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı Murat Kabuk AK Parti Zonguldak Kilimli Muslu Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinoğlu AK Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı Mustafa Güldalı AK Parti Zonguldak Ereğli Kandilli Belediye Başkan Adayı Necdet Dernek AK Parti Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Ünal AK Parti Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı Rahmi Albuz AK Parti Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı Satılmış Gebeş AK Parti Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı Servet Üstün AK Parti Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı Sezai Bükrü AK Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş AK Parti Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediye Başkan Adayı Vural Kundakçıoğlu AK Parti Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı