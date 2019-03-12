Ak Parti’nin il il 31 Mart belediye başkanı adayları! İşte AKP yerel seçim adayları listesi…

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor ve vatandaşlar partilerin çıkardığı adayları araştırıyor. AKP’nin yerel seçimler için hangi adayları gösterdi? AKP İstanbul’da Binali Yıldırım, Ankara’da Mehmet Özhaseki, İzmir’de ise Nihat Zeybekçi’yi aday gösterdi. Ak Parti adaylar listesi haberimizde yer alıyor.
AK PARTİ ADAYLAR LİSTESİ
|Ali Alper Boydak
|AK Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı
|Fatih Mehmet Kocaispir
|AK Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı
|Fikret Yeni
|AK Parti Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Akgedik
|AK Parti Adana Aladağ Belediye Başkan Adayı
|Remzi Ergü
|AK Parti Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı
|Ali Azık
|AK Parti Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Belediye Başkan Adayı
|Ali Gündüz
|AK Parti Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
|Bekir Söylemez
|AK Parti Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Engin Akel
|AK Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı
|Ercan Öncebe
|AK Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı
|Erkan Aksoy
|AK Parti Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı
|Eyyüp Mehmet Emre
|AK Parti Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı
|Halil Fırat
|AK Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan Adayı
|Hasan Karakaya
|AK Parti Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı
|Hasan Özdemir
|AK Parti Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı
|İsmet Çetinkaya
|AK Parti Adıyaman Akıncılar Belediye Başkan Adayı
|Kemal Uysal
|AK Parti Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı
|Kerim Durğut
|AK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Turan
|AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belören Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Korkmaz
|AK Parti Adıyaman Besni Suvarlı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Korkut
|AK Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yakan
|AK Parti Adıyaman Sincik İnlice Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yıldırım
|AK Parti Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Bulut
|AK Parti Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı
|Oktay Durgut
|AK Parti Adıyaman Besni Köseceli Belediye Başkan Adayı
|Orhan Orhan
|AK Parti Adıyaman Gölbaşı Balkar Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Yavuz
|AK Parti Adıyaman Kahta Bölükyayla Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Kılınç
|AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Özdemir
|AK Parti Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Çelik
|AK Parti Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı
|Adem Yetişkin
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı
|Ali Altuntaş
|AK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
|Ali Arslan
|AK Parti Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
|Ali Dede Savaş
|AK Parti Afyonkarahisar Evciler Belediye Başkan Adayı
|Basri Çetinkaya
|AK Parti Afyonkarahisar İscehisar Seydiler Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Taşpınar
|AK Parti Afyonkarahisar Salar Belediye Başkan Adayı
|Duygu Peker
|AK Parti Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı
|Ercan Fidan
|AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Döğer Belediye Başkan Adayı
|Erdal Karaman
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı
|Ergün Erdik
|AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Davulga Belediye Başkan Adayı
|Eşref Ünsal
|AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı
|Galip Özçelik
|AK Parti Afyonkarahisar Fethibey Belediye Başkan Adayı
|Gökay Akay
AK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Akay
|AK Parti Afyonkarahisar Çay Karamıkkaracaören Belediye Başkan Adayı
|Hacı Candan
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Akören Belediye Başkan Adayı
|Hakkı Tekin
|AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Gömü Belediye Başkan Adayı
|Halil Çelik
|AK Parti Afyonkarahisar Değirmenayvalı Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Bodur
|AK Parti Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Sevim
|AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkan Adayı
|Hazım Kaya
|AK Parti Afyonkarahisar Nuribey Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Atlı
|AK Parti Afyonkarahisar Çay Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Çalış
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Toğulluk
|AK Parti Afyonkarahisar Gebeceler Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Eroğul
|AK Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
|Kadir Can
|AK Parti Afyonkarahisar Işıklar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Aldırmaz
|AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Selek
|AK Parti Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Zeybek
|AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
|Memduh Kuş
|AK Parti Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı
|Mesut Ulusoy
|AK Parti Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Küçük
|AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı
|Muammer Işıklı
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı
|Murat Zıbak
|AK Parti Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çibik
|AK Parti Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çöl
|AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Özçelebi
|AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
|Necmi Kınık
|AK Parti Afyonkarahisar Sülün Belediye Başkan Adayı
|Nihat Sarı
|AK Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan Adayı
|Niyazi Akgedik
|AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Yıldız
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kılıçarslan Belediye Başkan Adayı
|Osman Geyik
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Ahmetpaşa Belediye Başkan Adayı
|Ozan Osman Kaya
|AK Parti Afyonkarahisar Kızılören Belediye Başkan Adayı
|Ömer Çakal
|AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı
|Recep Bozkurt
|AK Parti Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı
|Recep Küçükkayar
|AK Parti Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı
|Sait Yeşilbağ
|AK Parti Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Keskin
|AK Parti Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı
|Serkan Koyuncu
|AK Parti Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkan Adayı
|Süreyya Güvenir
|AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Dişli Belediye Başkan Adayı
|Şahin Şener
|AK Parti Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
|Şemsettin Kol
|AK Parti Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Şerif Kocatepe
|AK Parti Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı
|Şevki Kara
|AK Parti Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı
|Şuayyup Çiçek
|AK Parti Afyonkarahisar Dinar Tatarlı Belediye Başkan Adayı
|Tuncer Kerpiç
|AK Parti Afyonkarahisar Başmakçı Belediye Başkan Adayı
|Ünal Karadağ
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Serban Belediye Başkan Adayı
|Vedat Kocatürk
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Küçükhüyük Belediye Başkan Adayı
|Yakup Çam
|AK Parti Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı
|Zekeriya Uygan
|AK Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Kırka Belediye Başkan Adayı
|Aytekin Arslan
|AK Parti Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
|Cezmi Ergül
|AK Parti Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı
|Ertuğrul Eryılmaz
|AK Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
|İlhami Zeyrek
|AK Parti Ağrı Eleşkirt Yücekapı Belediye Başkan Adayı
|İsmet Taşdemir
|AK Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Kamiloğlu
|AK Parti Ağrı Eleşkirt Tahir Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Hanifi Alır
|AK Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
|Salih Yaşar
|AK Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
|Savcı Sayan
|AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Aysu
|AK Parti Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Belediye Başkan Adayı
|Veysi Durak
|AK Parti Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Özcan
|AK Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
|Adem Baylan
|AK Parti Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı
|Adnan Bayraktar
|AK Parti Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Dinç
|AK Parti Aksaray Güzelyurt Ihlara Belediye Başkan Adayı
|Ali Riza Ozdemir
|AK Parti Aksaray Ortaköy Belediye Başkan Adayı
|Davut Çalışkan
|AK Parti Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
|Evren Dinçer
|AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı
|Fahri Solak
|AK Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
|Faruk Teymen
|AK Parti Aksaray Gülağaç Belediye Başkan Adayı
|Fatih Ünsal
|AK Parti Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Us
|AK Parti Aksaray Gülağaç Demirci Belediye Başkan Adayı
|İsa Tezgel
|AK Parti Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı
|Kemal Salman
|AK Parti Aksaray Ağaçören Belediye Başkan Adayı
|Levent Çevik
|AK Parti Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Akdere
|AK Parti Aksaray Yenikent Belediye Başkan Adayı
|Metin Dağ
|AK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
|Muammer Tosun
|AK Parti Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Baymışlıoğlu
|AK Parti Aksaray Gülağaç Gülpınar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kepil
|AK Parti Aksaray Sağlık Belediye Başkan Adayı
|Necati Belgemen
|AK Parti Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı
|Sinan Korkut
|AK Parti Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
|Şenol Yaşar
|AK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
|Tayfur Başkan
|AK Parti Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
|Ünal Demircioğlu
|AK Parti Aksaray Güzelyurt Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Balkış
|AK Parti Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı
|Bahattin Destebaş
|AK Parti Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı
|Bayram Öztürk
|AK Parti Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı
|Cafer Özdemir
|AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı
|Fatih Üçok
|AK Parti Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı
|İbrahim İncekul
|AK Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
|Kemal Şahin
|AK Parti Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Uyanık
|AK Parti Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı
|Ömerül Faruk Yavuz
|AK Parti Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Buran
|AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı
|Amber Türkmen
|AK Parti Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı
|Asım Balcı
|AK Parti Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Yılmaz
|AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı
|Baki Demirbaş
|AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı
|Burhan Demirbaş
|AK Parti Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı
|Duhan Kalkan
|AK Parti Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Küçükçelebi
|AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı
|Hazım Caner Can
|AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı
|Hilal Ayık
|AK Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı
|Hüsamettin Ünsal
|AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan Adayı
|İsmail Öntaş
|AK Parti Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Özhaseki
|AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı
|Melih Memiş Çelik
|AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı
|Murat Ercan
|AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı
|Murat Köse
|AK Parti Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Yalçın
|AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı
|Özdemir Turgut
|AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı
|Serhat Oğuz
|AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Acar
|AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı
|Tuncer Kaplan
|AK Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı
|Turgut Altınok
|AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı
|Veysel Tiryaki
|AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı
|Adil Çelik
|AK Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı
|Emre Afacan
|AK Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan Adayı
|Enver Aputkan
|AK Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı
|Gaye Doğanoğlu
|AK Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı
|Gökcen Özdoğan Enç
|AK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı
|Hakan Tütüncü
|AK Parti Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı
|Halil Şahin
|AK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan Adayı
|Hasan Öz
|AK Parti Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı
|Hatice Sekmen
|AK Parti Antalya İbradı Belediye Başkan Adayı
|Hüsamettin Çetinkaya
|AK Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Özkan
|AK Parti Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Özeren
|AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı
|Menderes Mehmet Tevfik Türel
|AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı
|Menderes Türel
|AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayı
|Mutlu Ulutaş
|AK Parti Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Topcu
|AK Parti Antalya Demre Belediye Başkan Adayı
|Ümit Öztekin
|AK Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı
|Cahit Ulgar
|AK Parti Ardahan Posof Belediye Başkan Adayı
|İlhan Gültekin
|AK Parti Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
|Kemal Yakup Azizoğlu
|AK Parti Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı
|Özge Derdiyok
|AK Parti Ardahan Damal Belediye Başkan Adayı
|Taşdemir Çoban
|AK Parti Ardahan Hanak Belediye Başkan Adayı
|Yunus Baydar
|AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı
|Yücel Akkoç
|AK Parti Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sinan Öztürk
|AK Parti Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı
|Aslan Atan
|AK Parti Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı
|Coşkun Hekimoğlu
|AK Parti Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Aytekin
|AK Parti Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı
|Fahri Acar
|AK Parti Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı
|Hasan Çavuş
|AK Parti Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı
|Kemal Gazioğlu
|AK Parti Artvin Hopa Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kocatepe
|AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı
|Yener Balkaya
|AK Parti Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Celal Özden
|AK Parti Aydın Çine Belediye Başkan Adayı
|Ertegün Ünal
|AK Parti Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı
|Fuat Akdoğan
|AK Parti Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Erol
|AK Parti Aydın Buharkent Belediye Başkan Adayı
|Metin Ertürk
|AK Parti Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Savaş
|AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı
|Mümin Kamacı
|AK Parti Aydın Didim Belediye Başkan Adayı
|Nedim Kaplan
|AK Parti Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı
|Nuri Güler
|AK Parti Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı
|Suat Menderes
|AK Parti Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Ufuk Altıntaş
|AK Parti Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı
|Alp Bostancı
|AK Parti Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı
|Dinçer Orkan
|AK Parti Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Yavaş
|AK Parti Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı
|Emin Ersoy
|AK Parti Balıkesir Havran Belediye Başkan Adayı
|Erdinç Odabaşı
|AK Parti Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı
|Hasan Avcı
|AK Parti Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Koman
|AK Parti Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı
|İsmail Avcu
|AK Parti Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı
|İsmail Cankul
|AK Parti Balıkesir Kepsut Belediye Başkan Adayı
|Kazım Arslan
|AK Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı
|Necdet Uysal
|AK Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Bahçavan
|AK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Bahçevan
|AK Parti Balıkesir Dursunbey Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Aksoy
|AK Parti Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Gür
|AK Parti Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı
|Turan Gün
|AK Parti Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı
|Turan Şimşek
|AK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı
|Turhan Şimşek
|AK Parti Balıkesir Savaştepe Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Cengiz
|AK Parti Balıkesir İvrindi Belediye Başkan Adayı
|Yücel Yılmaz
|AK Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı
|Hasan Hüseyin Uzun
|AK Parti Bartın Ulus Belediye Başkan Adayı
|İsmet Ertuğrul
|AK Parti Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Zihni Sayın
|AK Parti Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Karaman
|AK Parti Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı
|Uğur Timur
|AK Parti Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Dönmez
|AK Parti Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Ziya Aldatmaz
|AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı
|Zeki Erdoğan
|AK Parti Bartın Hasankadı Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Bil
|AK Parti Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı
|Abdulmuttalip Bademci
|AK Parti Batman Gercüş Kayapınar Belediye Başkan Adayı
|Abdulvahap Kusen
|AK Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
|Gündüz Günaydın
|AK Parti Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
|Hüsamettin Akın
|AK Parti Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Geylani
|AK Parti Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Veysi Işık
|AK Parti Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
|Murat Güneştekin
|AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Arslan
|AK Parti Batman Sason Belediye Başkan Adayı
|Necat Tarhan
|AK Parti Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
|Yakup Kıyanç
|AK Parti Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Polattimur
|AK Parti Bayburt Arpalı Belediye Başkan Adayı
|Arslan Gürer
|AK Parti Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı
|Doğan Ay
|AK Parti Bayburt Demirözü Gökçedere Belediye Başkan Adayı
|Fatih Eraslan
|AK Parti Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı
|Fatih Yumak
|AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı
|Fatih Bakıcı
|AK Parti Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı
|Hayri Suer
|AK Parti Bilecik Gölpazarı Belediye Başkan Adayı
|Kemal Gergin
|AK Parti Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kepez
|AK Parti Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kürek
|AK Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yaman
|AK Parti Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Yalçın 2
|AK Parti Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
|Nihat Can
|AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı
|Osman Yılmaz
|AK Parti Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı
|Selim Tuna
|AK Parti Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı
|Zafer Atılgan
|AK Parti Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Abdulhakim Yıldız
|AK Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
|Erdal Arıkan
|AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Özüağ
|AK Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Gülçiçek
|AK Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Akif Günerigök
|AK Parti Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Zeki Dirik
|AK Parti Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Döner
|AK Parti Bingöl Solhan Arakonak Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Barış
|AK Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı
|Nusret Koçin
|AK Parti Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı
|Veysi Bingöl
|AK Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
|Zeki Işık
|AK Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı
|Abdulalim Mümtaz Çoban
|AK Parti Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahim Altındal
|AK Parti Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı
|Arif Taylan
|AK Parti Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Kardaş
|AK Parti Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
|İlhan Çetinsoy
|AK Parti Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı
|Kerem Çabuk
|AK Parti Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı
|Mehdi Subaşı
|AK Parti Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Arif Tusun
|AK Parti Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Geylani
|AK Parti Bitlis Tatvan Belediye Başkan Adayı
|Necati Gürsoy
|AK Parti Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı
|Nesrullah Tanğlay
|AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı
|Vahdettin Barlak
|AK Parti Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
|Veysi Oğuz
|AK Parti Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı
|Celal Beydili
|AK Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı
|Fatih Kavak
|AK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
|Fatih Kavlak
|AK Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
|Fatih Metin
|AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı
|Hasan Uzunoğlu
|AK Parti Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı
|Kemal Kazan
|AK Parti Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Allar
|AK Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı
|Osman Cabgu
|AK Parti Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı
|Recayi Çağlar
|AK Parti Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı
|Sebahattin Sugeçti
|AK Parti Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı
|Tahsin Özcan
|AK Parti Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı
|Vedat Özkan
|AK Parti Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı
|Zeki Ozulluoğlu
|AK Parti Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Serttaş
|AK Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkan Adayı
|Ali Ulusoy
|AK Parti Burdur Ağlasun Belediye Başkan Adayı
|Bayram Gülmez
|AK Parti Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı
|Canan Atasoy
|AK Parti Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı
|Deniz Kurt
|AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı
|Emrullah Ünal
|AK Parti Burdur Bucak Belediye Başkan Adayı
|Fatih Selimoğlu
|AK Parti Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Sertbaş
|AK Parti Burdur Gölhisar Belediye Başkan Adayı
|İsmail Durmaz
|AK Parti Burdur Bucak Kocaaliler Belediye Başkan Adayı
|İsmail Kavla
|AK Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı
|İsmail Özay
|AK Parti Burdur Kemer Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Uysal
|AK Parti Burdur Çavdır Belediye Başkan Adayı
|Rıza Yanar
|AK Parti Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı
|Salih Yavuz
|AK Parti Burdur Çavdır Söğüt Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Başer
|AK Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Korkmaz
|AK Parti Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Murat Ünal
|AK Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı
|Ali Aykurt
|AK Parti Bursa Orhaneli Belediye Başkan Adayı
|Ali Özkan
|AK Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı
|Alinur Aktaş
|AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı
|Alper Taban
|AK Parti Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı
|Bekir Aydın
|AK Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı
|Berkay Bulut
|AK Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı
|Davut Aydın
|AK Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|Kağan Mehmet Usta
|AK Parti Bursa İznik Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kanar
|AK Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Keskin
|AK Parti Bursa Keles Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Dündar
|AK Parti Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Işık
|AK Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan Adayı
|Necati Şahin
|AK Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı
|Oktay Yılmaz
|AK Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı
|Önder Tanır
|AK Parti Bursa Kestel Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Ataş
|AK Parti Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Kuzu
|AK Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı
|Adem Ejder
|AK Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayı
|Adnan Pastırmacı
|AK Parti Çanakkale Biga Gümüşçay Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Elbi
|AK Parti Çanakkale Biga Karabiga Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Öztürk
|AK Parti Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı
|Ali Kamil Soyuak
|AK Parti Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı
|Alper Altınok
|AK Parti Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Gider
|AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı
|Bülent Çetin
|AK Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan Adayı
|Bülent Erdoğan
|AK Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Madak
|AK Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Yılmaz
|AK Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan Adayı
|Güray Yüksel
|AK Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı
|Halil Zahit Mert
|AK Parti Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Taşkın
|AK Parti Çanakkale Yenice Kalkım Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ünal Şahin
|AK Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Oruçoğlu
|AK Parti Çanakkale Ezine Geyikli Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Dağlar
|AK Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı
|Nail Pekşen
|AK Parti Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı
|Sadettin Arslan
|AK Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan Adayı
|Tuncay Göymen
|AK Parti Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı
|Veysel Acar
|AK Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan Adayı
|Yağmur Erçoban
|AK Parti Çanakkale Gelibolu Kavakköy Belediye Başkan Adayı
|Ali Hasekioğlu
|AK Parti Çankırı Yapraklı Belediye Başkan Adayı
|Bayar Soysal
|AK Parti Çankırı Kızılırmak Belediye Başkan Adayı
|Bayram Yavuz Onay
|AK Parti Çankırı Orta Belediye Başkan Adayı
|Faik Özcan
|AK Parti Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı
|Harun Oflaz
|AK Parti Çankırı Atkaracalar Belediye Başkan Adayı
|Hasan Sopacı
|AK Parti Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Boz
|AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı
|İsmail Güngör
|AK Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı
|Kadir Dede
|AK Parti Çankırı Orta Yaylakent Belediye Başkan Adayı
|Kamil Akel
|AK Parti Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı
|Mehmed Öztürk
|AK Parti Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Lafcı
|AK Parti Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Yarım
|AK Parti Çankırı Çerkeş Saçak Belediye Başkan Adayı
|Şakir Kaymak
|AK Parti Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Ünlü
|AK Parti Çorum Bayat Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Aşgın
|AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Şaltu
|AK Parti Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
|İlyas Özkan
|AK Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çelik
|AK Parti Çorum Ortaköy Aşdavul Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Aydın
|AK Parti Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Yıldırım
|AK Parti Çorum Oğuzlar Belediye Başkan Adayı
|Necmettin Yalçın
|AK Parti Çorum Düvenci Belediye Başkan Adayı
|Osman Tangazoğlu
|AK Parti Çorum Boğazkale Belediye Başkan Adayı
|Recep Çatma
|AK Parti Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı
|Recep Çıplak
|AK Parti Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı
|Remzi Torun
|AK Parti Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı
|Taner İsbir
|AK Parti Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı
|Zeki Şen
|AK Parti Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Necati Özbaş
|AK Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı
|Avni Örki
|AK Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Arslan
|AK Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı
|Halil Ayhan
|AK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı
|Hamdi Cin
|AK Parti Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı
|Hulusi Şevkan
|AK Parti Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin İnamlık
|AK Parti Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı
|Hüsnü Yılmaz
|AK Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Sağınç
|AK Parti Denizli Kale Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Subaşıoğlu
|AK Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Akçay
|AK Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çoban
|AK Parti Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı
|Niyazi Vural
|AK Parti Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı
|Osman Zolan
|AK Parti Denizli Belediye Başkan Adayı
|Salim Demirezen
|AK Parti Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı
|Şeref Turhan
|AK Parti Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı
|Turgut Devecioğlu
|AK Parti Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Gülsever
|AK Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı
|Abdulvahit Güvensen
|AK Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
|Cevdet Nasıranlı
|AK Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
|Cumali Atila
|AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
|Eşref Türe
|AK Parti Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
|Ethem Bahri Anlı
|AK Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
|Feyzullah Şimşek
|AK Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
|Halit Aydın
|AK Parti Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Beyoğlu
|AK Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Cengiz
|AK Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Lale
|AK Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan Adayı
|İskan Cihangir
|AK Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan Adayı
|Kemal Mehmetoğlu
|AK Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Karakaş
|AK Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kemal Arslan
|AK Parti Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
|Şafak Yontürk
|AK Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
|Şehmus Karamehmetoğlu
|AK Parti Diyarbakır Çermik Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Durmaz
|AK Parti Diyarbakır Çınar Belediye Başkan Adayı
|Zübeyir Aslanca
|AK Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Azap
|AK Parti Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı
|Cüneyt Yemenici
|AK Parti Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
|Erol Bayraktar
|AK Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı
|Faruk Özlü
|AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Ercan
|AK Parti Düzce Boğaziçi Belediye Başkan Adayı
|Muhsin Yavuz
|AK Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Yiğit
|AK Parti Düzce Yığılca Belediye Başkan Adayı
|Osman Kılıç
|AK Parti Düzce Beyköy Belediye Başkan Adayı
|Recep Tuna
|AK Parti Düzce Cumayeri Belediye Başkan Adayı
|Yakup Demircan
|AK Parti Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Bostancı
|AK Parti Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
|Aydın Balkan
|AK Parti Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı
|Azbiye Ataş
|AK Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı
|Cemal Deniz
|AK Parti Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı
|Ferat Gülver
|AK Parti Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı
|Hasan Çatalkaya
|AK Parti Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı
|Koray Uymaz
|AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kerman
|AK Parti Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Helvacıoğlu
|AK Parti Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Türker
|AK Parti Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı
|Necmettin Parazil
|AK Parti Edirne Uzunköprü Kırcasalih Belediye Başkan Adayı
|Nihat Yörük
|AK Parti Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
|Saim Kulaklı
|AK Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı
|Salih Derin
|AK Parti Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı
|Ufuk Atalay
|AK Parti Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
|Aydın Ayaz
|AK Parti Elazığ Yazıkonak Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Akbaba
|AK Parti Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
|Başaran Yaşlı
|AK Parti Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı
|Ebubekir Irmak
|AK Parti Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı
|Efrayim Ünalan
|AK Parti Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı
|Ferit Yıldırım
|AK Parti Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı
|Hacı Akpınar
|AK Parti Elazığ Kovancılar Belediye Başkan Adayı
|Hacı İbrahim Yıldız
|AK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim Yıldız
|AK Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Ataş
|AK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Ateş
|AK Parti Elazığ Palu Beyhan Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Yıldız
|AK Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
|İhsan Akmurat
|AK Parti Elazığ Baskil Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Enis Doğan
|AK Parti Elazığ Mollakendi Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sarı
|AK Parti Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediye Başkan Adayı
|Ömer Kaya
|AK Parti Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı
|Sabahattin Kaya
|AK Parti Elazığ Akçakiraz Belediye Başkan Adayı
|Şahin Şerifoğulları
|AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı
|Yasin Yılmaz
|AK Parti Elazığ Yurtbaşı Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Yegül
|AK Parti Elazığ Arıcak Üçocak Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Karul
|AK Parti Elazığ Arıcak Bükardı Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sazlı
|AK Parti Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı
|Atınç Bahadır
|AK Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
|Cemalettin Başsoy
|AK Parti Erzincan Belediye Başkan Adayı
|Çakmak Paçacı
|AK Parti Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
|Erdem Atmaca
|AK Parti Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı
|Hakan Ada
|AK Parti Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
|İshak Birol
|AK Parti Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
|Kadir Akar
|AK Parti Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı
|Lokman Gültekin
|AK Parti Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Gürbüz
|AK Parti Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Seslikaya
|AK Parti Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı
|Osman Öner
|AK Parti Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı
|Selim Yeniçeri
|AK Parti Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı
|Vahdet Ercan
|AK Parti Erzincan Otlukbeli Belediye Başkan Adayı
|Zafer Kaya
|AK Parti Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı
|Abdülkadir Aydın
|AK Parti Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Dölekli
|AK Parti Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Yaptırmış
|AK Parti Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı
|Burhanettin Eser
|AK Parti Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
|Celal Çelebi
|AK Parti Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Eren
|AK Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Şahin
|AK Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Uçar
|AK Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sekmen
|AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı
|Melik Yaşar
|AK Parti Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Sunar
|AK Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Cevdet Orhan
|AK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Ergin
|AK Parti Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
|Osman Belli
|AK Parti Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı
|Ömer Hancı
|AK Parti Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı
|Sedat Gümüş
|AK Parti Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
|Sedat Karaduman
|AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
|Tahsin Oktay
|AK Parti Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Bedir
|AK Parti Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı
|Burhan Sakallı
|AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı
|Hamid Yüzügüllü
|AK Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı
|Hasan Kalın
|AK Parti Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı
|Hasan Tuç
|AK Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Çam
|AK Parti Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı
|Kadir Bozkurt
|AK Parti Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı
|Menderes Durgut
|AK Parti Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Arslan
|AK Parti Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı
|Özkan Alp
|AK Parti Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı
|Rafet Demirtaş
|AK Parti Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı
|Vedat Çeliker
|AK Parti Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı
|Volkan Doğan
|AK Parti Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı
|Zeynep Akgün
|AK Parti Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı
|Fatma Şahin
|AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı
|Kemal Vural
|AK Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Özdemir
|AK Parti Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Tahmazoğlu
|AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
|AK Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kemal Sakaroğlu
|AK Parti Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı
|Ökkeş Kavak
|AK Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı
|Aytekin Şenlikoğlu
|AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı
|Fatih Duzcu
|AK Parti Giresun Görele Çavuşlu Belediye Başkan Adayı
|Harun Kalıntaş
|AK Parti Giresun Bulancak Kovanlık Belediye Başkan Adayı
|Harun Öztürk
|AK Parti Giresun Yağlıdere Üçtepe Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Dere
|AK Parti Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı
|Nuri Demir
|AK Parti Giresun Bulancak Aydındere Belediye Başkan Adayı
|Özcan Özdemir
|AK Parti Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Genel
|AK Parti Gümüşhane Kelkit Deredolu Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kanat
|AK Parti Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı
|Aynur Zorlu Kaya
|AK Parti Gümüşhane Kürtün Özkürtün Belediye Başkan Adayı
|Aziz Nas
|AK Parti Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan Adayı
|Ercan Çimen
|AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
|Hasan Aksel
|AK Parti Gümüşhane Kelkit Gümüşgöze Belediye Başkan Adayı
|Hasan Türkel
|AK Parti Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Canan
|AK Parti Gümüşhane Şiran Yeşilbük Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Kartal
|AK Parti Gümüşhane Kelkit Öbektaş Belediye Başkan Adayı
|Necati Uçan
|AK Parti Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkan Adayı
|Nidai Köroğlu
|AK Parti Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı
|Şerif Aygün
|AK Parti Gümüşhane Köse Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Altıparmak
|AK Parti Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı
|Cüneyt Epcim
|AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı
|Dırbaz Büyüksu
|AK Parti Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Çetinkaya
|AK Parti Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı
|Ensar Dündar
|AK Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
|İsmail Demirci
|AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan Adayı
|İsmail Rüştü Zeydan
|AK Parti Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Tahir Saklı
|AK Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
|Teoman Zeydan
|AK Parti Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Güler
|AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı
|Adil Aşırım
|AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı
|Faruk Korkusuz
|AK Parti Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Çobas
|AK Parti Iğdır Halfeli Belediye Başkan Adayı
|Kurban Kaya
|AK Parti Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Güzelkaya
|AK Parti Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı
|Turan Çatalkaya
|AK Parti Iğdır Melekli Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Karasu
|AK Parti Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kelek
|AK Parti Isparta Yalvaç Hüyüklü Belediye Başkan Adayı
|Ali İhsan Temurçin
|AK Parti Isparta Senirkent Büyükkabaca Belediye Başkan Adayı
|Derviş Açar
|AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı
|Eşref Demircan
|AK Parti Isparta Eğirdir Sarıidris Belediye Başkan Adayı
|Hasan Babacan
|AK Parti Isparta Keçiborlu Senir Belediye Başkan Adayı
|İsa Çarkacı
|AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan Adayı
|Kadir Heybeli
|AK Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Bingöl
|AK Parti Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Özata
|AK Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sezgin
|AK Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ünverdi
|AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı
|Metin Kutsal
|AK Parti Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Eren
|AK Parti Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Üstün
|AK Parti Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı
|Nuri Erdoğan
|AK Parti Isparta Kuleönü Belediye Başkan Adayı
|Şakir İpekçi
|AK Parti Isparta Savköy Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Başdeğirmen
|AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı
|Tevfik Atasoy
|AK Parti Isparta Atabey Belediye Başkan Adayı
|Vedat Kaya
|AK Parti Isparta Gönen Belediye Başkan Adayı
|Veli Gök
|AK Parti Isparta Eğirdir Belediye Başkan Adayı
|Veli Kahraman
|AK Parti Isparta Aksu Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Murat Parlak
|AK Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Dursun
|AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Cin
|AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Haşim Baltacı
|AK Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Poyraz
|AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı
|Atila Aydıner
|AK Parti İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
|Azmi Ekinci
|AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı
|Binali Yıldırım
|AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı
|Bünyamin Demir
|AK Parti İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı
|Deniz Köken
|AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
|Ebubekir Taşyürek
|AK Parti İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı
|Ergün Turan
|AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı
|Hakan Bahadır
|AK Parti İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
|Hasan Tahsin Usta
|AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı
|Haydar Ali Yıldız
|AK Parti İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
|Hilmi Türkmen
|AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Keskin
|AK Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Ulusoy
|AK Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı
|İlhan Ocaklı
|AK Parti İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı
|İsmail Erdem
|AK Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı
|İsmet Yıldırım
|AK Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Umur
|AK Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı
|Mesut Üner
|AK Parti İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Öztekin
|AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Uysal
|AK Parti İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
|Murat Aydın
|AK Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Necati Işık
|AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
|Nihal Yıldırım
|AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı
|Ömer Arısoy
|AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı
|Özgül Özkan Yavuz
|AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|Özlem Öztekin Vural
|AK Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı
|Salih Bayraktar
|AK Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı
|Şadi Yazıcı
|AK Parti İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı
|Şeyma Döğücü
|AK Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı
|Temel Karadeniz
|AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı
|Yasin Kartoğlu
|AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı
|Adıgüzel Demirel
|AK Parti İzmir Urla Belediye Başkan Adayı
|Adnan Yaşar Görmez
|AK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı
|Ali Aslan
|AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
|Arif Uğurlu
|AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
|Ayda Maç
|AK Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
|Bilal Doğan
|AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı
|Burcu Dereci
|AK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı
|Bülent Soylu
|AK Parti İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı
|Durmaz Bayraktar
|AK Parti İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı
|Evrim Özen
|AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı
|Ferhan Eroğlu
|AK Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı
|Hakan Koştu
|AK Parti İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı
|Hamit Nişancı
|AK Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı
|Melek Eroğlu
|AK Parti İzmir Konak Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Selman İçelli
|AK Parti İzmir Tire Belediye Başkan Adayı
|Münir Bezmez
|AK Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
|Nazmi Yılmaz
|AK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı
|Nihat Zeybekçi
|AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayı
|Ogün Asil Aydoğdu
|AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı
|Okan Korkmaz
|AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı
|Osman Başterzi
|AK Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı
|Reşat Gençtürk
|AK Parti İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı
|Sadık Doğruer
|AK Parti İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı
|Saliha Özçınar
|AK Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan Adayı
|Uğur Demirezen
|AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Doğan
|AK Parti Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı
|Bilal Eker
|AK Parti Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı
|Hanefi Mahçiçek
|AK Parti Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı
|Hayrettin Güngör
|AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Coşkun Aydın
|AK Parti Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Yılmazcan
|AK Parti Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Fatih Güven
|AK Parti Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Gürbüz
|AK Parti Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı
|Necati Okay
|AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı
|Osman Okumuş
|AK Parti Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkan Adayı
|Ali Kaya
|AK Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı
|Burhanettin Uysal
|AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı
|Coşkun Güven
|AK Parti Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Ertugrul
|AK Parti Karabük Eflani Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yarkan
|AK Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan Adayı
|Yakup Narter
|AK Parti Karabük Ovacık Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Tiryaki
|AK Parti Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı
|Ahmet İpek
|AK Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
|Ali İhsan Alanlı
|AK Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan Adayı
|Ali Zeybek
|AK Parti Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı
|Bayram Şahin
|AK Parti Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı
|Derviş Mehmet Ceyhan
|AK Parti Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı
|Hayri Samur
|AK Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Yirşen
|AK Parti Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Sami Şahin
|AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı
|Muhittin Tuncel
|AK Parti Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı
|Uğur Sözkesen
|AK Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Candan
|AK Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı
|Ali Yeğin
|AK Parti Kars Susuz Belediye Başkan Adayı
|Coşkun Altun
|AK Parti Kars Selim Belediye Başkan Adayı
|Erçetin Altay
|AK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
|Ergüder Toptaş
|AK Parti Kars Akyaka Belediye Başkan Adayı
|Göksal Toksoy
|AK Parti Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
|Nebi Kerenciler
|AK Parti Kars Digor Belediye Başkan Adayı
|Nuri Turan
|AK Parti Kars Kağızman Belediye Başkan Adayı
|Ömer Vargün
|AK Parti Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kaya
|AK Parti Kastamonu Doğanyurt Belediye Başkan Adayı
|Cem Çınar
|AK Parti Kastamonu Şenpazar Belediye Başkan Adayı
|Engin Altıkulaç
|AK Parti Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı
|Güngör Çetin
|AK Parti Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı
|Hasan Aydemir
|AK Parti Kastamonu Daday Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Arslan
|AK Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
|Kazım Şahin
|AK Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı
|Kemal Bakır
|AK Parti Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı
|Muammer Yanık
|AK Parti Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı
|Muharrem Dinç
|AK Parti Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı
|Musa İhsan Uğuz
|AK Parti Kastamonu Çatalzeytin Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Huner Özay
|AK Parti Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı
|Nejdet Demir
|AK Parti Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı
|Oğuz Yılmaz
|AK Parti Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı
|Osman Nuri Civelek
|AK Parti Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı
|Serkan Uçar
|AK Parti Kastamonu Hanönü Belediye Başkan Adayı
|Tahsin Babaş
|AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı
|Yunus Akgül
|AK Parti Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı
|Zühtü Danacı
|AK Parti Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Çolakbayrakdar
|AK Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Arslan
|AK Parti Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı
|Bilal Özdoğan
|AK Parti Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Davut Şahin
|AK Parti Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayı
|Halit Taşyapan
|AK Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Cabbar
|AK Parti Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı
|Memduh Büyükkılıç
|AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Palancıoğlu
|AK Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yalçın
|AK Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı
|Özkan Altun
|AK Parti Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı
|Vural Coşkun
|AK Parti Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı
|Zekeriya Karayol
|AK Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sungur
|AK Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı
|Ali Dedelioğlu
|AK Parti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkan Adayı
|Dede Yıldırım
|AK Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Özçelik
|AK Parti Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı
|Kadir Çalıroğlu
|AK Parti Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Saygılı
|AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı
|Menduh Bağrıaçık
|AK Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
|Nuh Şahin
|AK Parti Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı
|Recep Zefer Tekin
|AK Parti Kırıkkale Bahşili Belediye Başkan Adayı
|Turgut Özdem
|AK Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Elidemir
|AK Parti Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Bora
|AK Parti Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı
|Akın Kamacı
|AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı
|Burak Süzülmüş
|AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı
|Dindar Seçen
|AK Parti Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı
|Erhan Ceylan
|AK Parti Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan Adayı
|Ersan Çölgeçen
|AK Parti Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
|Gürel Koşdemir
|AK Parti Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı
|Hasan Basri Korkmaz
|AK Parti Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
|Hasan Garip
|AK Parti Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Açıkel
|AK Parti Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Kasap
|AK Parti Kırklareli Üsküp Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Alkan
|AK Parti Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı
|İhsan Talay
|AK Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
|İlhan Arı
|AK Parti Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
|Lütfü Karaman
|AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Buyur
|AK Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
|Recep Gün
|AK Parti Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı
|Sadettin Kuşku
|AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
|Serkan Görgey
|AK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
|Serkan Görkey
|AK Parti Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
|Şaban Aykırı
|AK Parti Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı
|Ziya Karataş
|AK Parti Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı
|Adem Bıcakcı
|AK Parti Kırşehir Kaman Kurancılı Belediye Başkan Adayı
|Atılgan Yılmaz
|AK Parti Kırşehir Mucur Belediye Başkan Adayı
|Hasan Hakanoğlu
|AK Parti Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Karahan
|AK Parti Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı
|Nazmi Ay
|AK Parti Kırşehir Özbağ Belediye Başkan Adayı
|Necati Çolak
|AK Parti Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı
|Ramazan Aydın
|AK Parti Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı
|Ümüt Köse
|AK Parti Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Bahçeci
|AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Kılıç
|AK Parti Kırşehir Akçakent Belediye Başkan Adayı
|Hakkı Çelik
|AK Parti Kilis Polateli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Abdi Bulut
|AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Şimşek
|AK Parti Kilis Elbeyli Belediye Başkan Adayı
|Adnan Turan
|AK Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı
|Ali Yıldırım Sezer
|AK Parti Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı
|Azize Sibel Gönül
|AK Parti Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı
|Bünyamin Çiftçi
|AK Parti Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı
|Hamza Şayır
|AK Parti Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı
|İsmail Yıldırım
|AK Parti Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yasin Özlü
|AK Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kocaman
|AK Parti Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı
|Muzaffer Bıyık
|AK Parti Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı
|Şener Söğüt
|AK Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
|Tahir Büyükakın
|AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı
|Zeki Aygün
|AK Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
|Zinnur Büyükgöz
|AK Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Emre Demirhan
|AK Parti Konya Yunak Belediye Başkan Adayı
|Adem Erdal
|AK Parti Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Demir
|AK Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Hadimioğlu
|AK Parti Konya Hadim Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kısa
|AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Pekyatırmacı
|AK Parti Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı
|Ali Meşe
|AK Parti Konya Çeltik Belediye Başkan Adayı
|Halit Oflaz
|AK Parti Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
|Hasan Kılca
|AK Parti Konya Karatay Belediye Başkan Adayı
|Hasan Koçer
|AK Parti Konya Yalıhüyük Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Ayten
|AK Parti Konya Derbent Belediye Başkan Adayı
|İsa Akgül
|AK Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Badem
|AK Parti Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çiğdem
|AK Parti Konya Hüyük Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kale
|AK Parti Konya Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Tutal
|AK Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yaka
|AK Parti Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı
|Muharrem Dere
|AK Parti Konya Altınekin Belediye Başkan Adayı
|Murat Ünver
|AK Parti Konya Kulu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kavuş
|AK Parti Konya Meram Belediye Başkan Adayı
|Nafiz Solak
|AK Parti Konya Sarayönü Belediye Başkan Adayı
|Osman Arı
|AK Parti Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı
|Sadettin Saygı
|AK Parti Konya Bozkır Belediye Başkan Adayı
|Salih Akkaya
|AK Parti Konya Akşehir Belediye Başkan Adayı
|Uğur İbrahim Altay
|AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı
|Üzeyir Yaşar
|AK Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı
|Yalçın Ertaş
|AK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan Adayı
|Adil Biçer
|AK Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
|Adnan Korkmaz
|AK Parti Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Sami Kutlu
|AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı
|Alaaddin Kaçan
|AK Parti Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı
|Arif Teke
|AK Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
|Bilal Demirci
|AK Parti Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı
|Cahit Onar
|AK Parti Kütahya Simav Demirci Belediye Başkan Adayı
|Emin Taşgın
|AK Parti Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı
|Ercan Şimşek
|AK Parti Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı
|Erhan Demiray
|AK Parti Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı
|Fatih Çalışkan
|AK Parti Kütahya Hisarcık Belediye Başkan Adayı
|Feridun Aktay
|AK Parti Kütahya Simav Kuşu Belediye Başkan Adayı
|Güray Güner
|AK Parti Kütahya Simav Çitgöl Belediye Başkan Adayı
|Halil Başer
|AK Parti Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı
|Halil İbrahim İlhan
|AK Parti Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Doğan
|AK Parti Kütahya Emet Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Yavuz
|AK Parti Kütahya Simav Naşa Belediye Başkan Adayı
|Kerim Şahin
|AK Parti Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı
|Muammer Özer
|AK Parti Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı
|Muharrem Akçadurak
|AK Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Güler
|AK Parti Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
|Nejat Tülek
|AK Parti Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı
|Nihat Ada
|AK Parti Kütahya Seyitömer Belediye Başkan Adayı
|Osman Korkmaz
|AK Parti Kütahya Gediz Yenikent Belediye Başkan Adayı
|Rasim Daşhan
|AK Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan Adayı
|Şemsettin Akağaç
|AK Parti Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı
|Yakup Oran
|AK Parti Kütahya Simav Akdağ Belediye Başkan Adayı
|Yurdagül Bakkal
|AK Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Eren
|AK Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
|Hakan Bay
|AK Parti Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayı
|İsa Özkan
|AK Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çınar
|AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
|Mikail Sülük
|AK Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı
|Murat Koca
|AK Parti Malatya Kale Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kırteke
|AK Parti Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı
|Nevzat Öztürk
|AK Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı
|Osman Güder
|AK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı
|Rıza Murat Türksoy
|AK Parti Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı
|Selahattin Gürkan
|AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayı
|Vahap Küçük
|AK Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Alhan
|AK Parti Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı
|Ali Tulup
|AK Parti Manisa Soma Belediye Başkan Adayı
|Burhan Tezcan
|AK Parti Manisa Saruhanlı Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Eryüksel
|AK Parti Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı
|Kamil Öz
|AK Parti Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çerçi
|AK Parti Manisa Yunusemre Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Akyol
|AK Parti Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı
|Ömer Faruk Çelik
|AK Parti Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı
|Regaip Topuz
|AK Parti Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı
|Selami Selçuk
|AK Parti Manisa Demirci Belediye Başkan Adayı
|Yaşar İsmail Gedüz
|AK Parti Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı
|Abdulkadir Tutaşı
|AK Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı
|Hayrettin Demir
|AK Parti Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı
|Hüsamettin Altındağ
|AK Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Atlı
|AK Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Cüneyt Aksoy
|AK Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Hadi Hamidi
|AK Parti Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Vecdi Kahraman
|AK Parti Mardin Belediye Başkan Adayı
|Oğuzhan Sönmez Kaya
|AK Parti Mardin Savur Belediye Başkan Adayı
|Şeyhmus Necimoğlu
|AK Parti Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
|Şükrü Cevheroğlu
|AK Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
|Veysi Şahin
|AK Parti Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
|Bekir Topçu
|AK Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
|Ferat Aktan
|AK Parti Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Gültak
|AK Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı
|Barış Saylak
|AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı
|Gültekin Akça
|AK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı
|İsmail Akkaya
|AK Parti Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
|Kamil Ceylan
|AK Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Demir
|AK Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Karakuş
|AK Parti Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı
|Muhittin Kayabaş
|AK Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Toksöz
|AK Parti Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı
|Serkan Yazıcı
|AK Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı
|Tahir Ateş
|AK Parti Muğla Bodrum Belediye Başkan Adayı
|Yakup Otgöz
|AK Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
|Abdulbaki Elpe
|AK Parti Muş Yaygın Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Güven
|AK Parti Muş Serinova Belediye Başkan Adayı
|Bahri Fırat
|AK Parti Muş Konukbekler Belediye Başkan Adayı
|Cahit Aral
|AK Parti Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Altın
|AK Parti Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
|Ecvet Budak
|AK Parti Muş Korkut Altınova Belediye Başkan Adayı
|Fethi Kara
|AK Parti Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı
|Feyat Asya
|AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı
|Hikmet Karayel
|AK Parti Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Kasak
|AK Parti Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı
|Kazım Özcan
|AK Parti Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı
|Kerem Gündoğdu
|AK Parti Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı
|Maşallah Subaşı
|AK Parti Muş Kırköy Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emin Yıldırım
|AK Parti Muş Bulanık Elmakaya Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Lütfi Turgut
|AK Parti Muş Varto Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Gürtürk
|AK Parti Muş Sungu Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sıddık Salur
|AK Parti Muş Karaağaçlı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Şirin Yılmaz
|AK Parti Muş Kızılağaç Belediye Başkan Adayı
|Necmettin Karagöz
|AK Parti Muş Bulanık Rüstemgedik Belediye Başkan Adayı
|Sami Özdemir
|AK Parti Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkan Adayı
|Sami Pekbay
|AK Parti Muş Korkut Belediye Başkan Adayı
|Seraceddin Tok
|AK Parti Muş Bulanık Erentepe Belediye Başkan Adayı
|Abdülkadir Macit
|AK Parti Nevşehir Avanos Özkonak Belediye Başkan Adayı
|Akif Kabukçuoğlu
|AK Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
|Ali Altuğ
|AK Parti Nevşehir Kaymaklı Belediye Başkan Adayı
|Bayram Yılmaz
|AK Parti Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı
|Bülent Aksoy
|AK Parti Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı
|Cengiz Çavdar
|AK Parti Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkan Adayı
|Dursun Neiş
|AK Parti Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı
|Ercan Ertaş
|AK Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı
|Erdal Yorgancı
|AK Parti Nevşehir Avanos Kalaba Belediye Başkan Adayı
|Fatih Çiftci
|AK Parti Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Ertürk
|AK Parti Nevşehir Çat Belediye Başkan Adayı
|Kazım Yılmaz
|AK Parti Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Aktürk
|AK Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Uğur Çakmak
|AK Parti Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Ateş
|AK Parti Nevşehir Ürgüp Ortahisar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Topçu
|AK Parti Nevşehir Göre Belediye Başkan Adayı
|Olcay Günbey
|AK Parti Nevşehir Acıgöl Tatların Belediye Başkan Adayı
|Osman Süslü
|AK Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı
|Rasim Arı
|AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Özçelik
|AK Parti Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı
|Şaban Topuz
|AK Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı
|Şenay Gök
|AK Parti Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı
|Yasin Güneş
|AK Parti Nevşehir Acıgöl Karapınar Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Arıöz
|AK Parti Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Takyan
|AK Parti Niğde Hacıabdullah Belediye Başkan Adayı
|Ali Uğurlu
|AK Parti Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı
|Emin Yılmaz
|AK Parti Niğde Karaatlı Belediye Başkan Adayı
|Emrah Özdemir
|AK Parti Niğde Belediye Başkan Adayı
|Ercan Şayhan
|AK Parti Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı
|Erdal Altın
|AK Parti Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı
|Erhan Bolat
|AK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
|Erhan Polat
|AK Parti Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
|Hacı Güngör
|AK Parti Niğde Yıldıztepe Belediye Başkan Adayı
|Hasan Ali Davarcı
|AK Parti Niğde Aktaş Belediye Başkan Adayı
|İleri Koçak
|AK Parti Niğde Bor Çukurkuyu Belediye Başkan Adayı
|İsmail Tereci
|AK Parti Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı
|Kamil Demiralp
|AK Parti Niğde Altunhisar Karakapı Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kamar
|AK Parti Niğde Dündarlı Belediye Başkan Adayı
|Nurettin Yurtsever
|AK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı
|Ömer Dalgıç
|AK Parti Niğde Çiftlik Bozköy Belediye Başkan Adayı
|Recep Yaşar
|AK Parti Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı
|Refik Caymaz
|AK Parti Niğde Gümüşler Belediye Başkan Adayı
|Reşat Bolat
|AK Parti Niğde Çiftlik Azatlı Belediye Başkan Adayı
|Rüstem Cullaz
|AK Parti Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı
|Safa Erol
|AK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
|Sefa Erol
|AK Parti Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
|Serkan Baran
|AK Parti Niğde Bor Belediye Başkan Adayı
|Serkan Güzel
|AK Parti Niğde Çiftlik Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Görgülü
|AK Parti Niğde Sazlıca Belediye Başkan Adayı
|Şamma Öztürk
|AK Parti Niğde Altunhisar Keçikalesi Belediye Başkan Adayı
|Yavuz Soylu
|AK Parti Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı
|Yıldıray Tok
|AK Parti Niğde Değirmenli Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Kurt
|AK Parti Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Sağlam
|AK Parti Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkan Adayı
|Zafer Tokgöz
|AK Parti Niğde Bor Bahçeli Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Türe
|AK Parti Ordu Çatalpınar Belediye Başkan Adayı
|Aşkın Tören
|AK Parti Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı
|Beytullah Geçtan
|AK Parti Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı
|Fikri Uludağ
|AK Parti Ordu Gölköy Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Semiz
|AK Parti Ordu Çaybaşı Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Tavlı
|AK Parti Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Etem Kibar
|AK Parti Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı
|İsa Demirci
|AK Parti Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı
|İsa Gül
|AK Parti Ordu Mesudiye Belediye Başkan Adayı
|İsa Türkcan
|AK Parti Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Ayparçası
|AK Parti Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Hilmi Güler
|AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Tandoğan
|AK Parti Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı
|Talip Şen
|AK Parti Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı
|Tuncay Kiraz
|AK Parti Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı
|Yakup Yılmaz
|AK Parti Ordu Kabataş Belediye Başkan Adayı
|Yaşar Şahin
|AK Parti Ordu Gürgentepe Belediye Başkan Adayı
|Yener Kaya
|AK Parti Ordu Kabadüz Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Yalçova
|AK Parti Ordu Kumru Belediye Başkan Adayı
|Abbas Yeşildemir
|AK Parti Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kaan Coşkun
|AK Parti Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı
|Bahattin Şahin
|AK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı
|Fatih Seyitoğlu
|AK Parti Osmaniye Sumbas Mehmetli Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Baz
|AK Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Demirci
|AK Parti Osmaniye Toprakkale Tüysüz Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Rüştü Donbaloğlu
|AK Parti Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı
|İsmet Donbaloğlu
|AK Parti Osmaniye Düziçi Atalan Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Daşöz
|AK Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Büyükbozdoğan
|AK Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Önal
|AK Parti Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Ökkeş Namlı
|AK Parti Osmaniye Düziçi Belediye Başkan Adayı
|Şevket Yumrutepe
|AK Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan Adayı
|Zeki Demiroğlu
|AK Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Ayhan Yıldız
|AK Parti Rize Derepazarı Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Basa
|AK Parti Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Naci Aytemiz
|AK Parti Rize Ardeşen Tunca Belediye Başkan Adayı
|Alaettin Serdar
|AK Parti Rize Kendirli Belediye Başkan Adayı
|Ali Fuat Yıldırım
|AK Parti Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı
|Avni Kahya
|AK Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan Adayı
|Halim Kazim Bekar
|AK Parti Rize Hemşin Belediye Başkan Adayı
|Hamza Saruhan
|AK Parti Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı
|Hasan Kara
|AK Parti Rize Salarha Belediye Başkan Adayı
|Kenan Yıldırım
|AK Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
|Musa Süreyya Balcı
|AK Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Baltacı
|AK Parti Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Kasım Zorlu
|AK Parti Rize Fındıklı Belediye Başkan Adayı
|Necip Yazıcı
|AK Parti Rize Çayeli Madenli Belediye Başkan Adayı
|Osman Haşimoğlu
|AK Parti Rize Çamlıhemşin Belediye Başkan Adayı
|Rahmi Metin
|AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı
|Rıfat Özer
|AK Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı
|Saffet Mete
|AK Parti Rize İyidere Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Acar
|AK Parti Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı
|Ali Kemal Sofu
|AK Parti Sakarya Hendek Belediye Başkan Adayı
|Cevat Keser
|AK Parti Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Yüce
|AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı
|Fevzi Kılıç
|AK Parti Sakarya Erenler Belediye Başkan Adayı
|İshak Sarı
|AK Parti Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı
|İsmail Gündoğdu
|AK Parti Sakarya Ferizli Belediye Başkan Adayı
|İsmail Karakullukçu
|AK Parti Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı
|Koray Oktay Özten
|AK Parti Sakarya Söğütlü Belediye Başkan Adayı
|Murat Kaya
|AK Parti Sakarya Geyve Belediye Başkan Adayı
|Murat Kefli
|AK Parti Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı
|Mutlu Işıksu
|AK Parti Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı
|Orhan Yıldırım
|AK Parti Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı
|Özcan Özen
|AK Parti Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Alemdar
|AK Parti Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı
|Ali Kılıç
|AK Parti Samsun Terme Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Tok
|AK Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan Adayı
|Halil Akgün
|AK Parti Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı
|Halil Kalaycı
|AK Parti Samsun Ayvacık Belediye Başkan Adayı
|Halit Doğan
|AK Parti Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı
|Hamit Kılıç
|AK Parti Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
|Hasan Togar
|AK Parti Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Kıyma
|AK Parti Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Sadık Edis
|AK Parti Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Sandıkçı
|AK Parti Samsun Canik Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Sarıcaoğlu
|AK Parti Samsun Kavak Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Demir
|AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı
|Nurhan Yapıcı Özel
|AK Parti Samsun Ladik Belediye Başkan Adayı
|Osman Topaloğlu
|AK Parti Samsun 19 Mayıs Belediye Başkan Adayı
|Sebahattin Özdemir
|AK Parti Samsun Havza Belediye Başkan Adayı
|Zihni Şahin
|AK Parti Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı
|Ali İlbaş
|AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı
|Cevher Çiftçi
|AK Parti Siirt Eruh Belediye Başkan Adayı
|Emin Aydın
|AK Parti Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı
|Gürgün Özdemir
|AK Parti Siirt Pervari Beğendik Belediye Başkan Adayı
|İdham Aydın
|AK Parti Siirt Tillo Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ali Erol
|AK Parti Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
|Necat Cellek
|AK Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
|Nevzat Karaatay
|AK Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
|Salim Seven
|AK Parti Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
|Şakir Akkurt
|AK Parti Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkan Adayı
|Tayyar Lale
|AK Parti Siirt Baykan Atabağı Belediye Başkan Adayı
|Tayyar Özcan
|AK Parti Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
|Adnan Acar
|AK Parti Sinop Dikmen Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Kılıçaslan
|AK Parti Sinop Durağan Belediye Başkan Adayı
|Ali Çöpçü
|AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı
|Cevat Şensoy
|AK Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
|Hasan Peker
|AK Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Uzun
|AK Parti Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı
|Recep Ak
|AK Parti Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı
|Şefik Çakıcı
|AK Parti Sinop Boyabat Belediye Başkan Adayı
|Veysel Şahin
|AK Parti Sinop Türkeli Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Güneş
|AK Parti Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Pala
|AK Parti Sivas Zara Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Turgay Oğuz
|AK Parti Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı
|Cemalettin Karacalar
|AK Parti Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı
|Fazlı Yüksel
|AK Parti Sivas Suşehri Belediye Başkan Adayı
|Feyzullah Arslan
|AK Parti Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı
|Fikret Arslan
|AK Parti Sivas Gemerek Sızır Belediye Başkan Adayı
|Gazi Öztürk
|AK Parti Sivas Şarkışla Cemel Belediye Başkan Adayı
|Halit Yazıcı
|AK Parti Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı
|Hasan Şen
|AK Parti Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı
|Hilmi Bilgin
|AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Aktaş
|AK Parti Sivas Yıldız Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Akpınar
|AK Parti Sivas Yıldızeli Güneykaya Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Öztürk
|AK Parti Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Tek
|AK Parti Sivas Altınyayla Deliilyas Belediye Başkan Adayı
|Mithat İlhan
|AK Parti Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı
|Murat Sevindik
|AK Parti Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı
|Osman Demirbağ
|AK Parti Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı
|Remzi Kılıçdağ
|AK Parti Sivas Gemerek Belediye Başkan Adayı
|Sabit Karakaş
|AK Parti Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı
|Sinan Akbulut
|AK Parti Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı
|Şerif Yürük
|AK Parti Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı
|Temel Toy
|AK Parti Sivas Şarkışla Gürçayır Belediye Başkan Adayı
|Turan Epsileli
|AK Parti Sivas Koyulhisar Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Aksak
|AK Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
|Aslan Ali Bayık
|AK Parti Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı
|Mahmut Mirkelam
|AK Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Canpolat
|AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Kuş
|AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yalçınkaya
|AK Parti Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
|Metin Baydilli
|AK Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yüksel
|AK Parti Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı
|Salih Ekinci
|AK Parti Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
|Suphi Aksoy
|AK Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
|Şeref Albayrak
|AK Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
|Şeyhmus Aydın
|AK Parti Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
|Zeynel Abidin Beyazgül
|AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı
|Abdulaziz Bayram
|AK Parti Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
|Abdulkadir Balica
|AK Parti Şırnak İdil Sırtköy Belediye Başkan Adayı
|Abdulselam İmre
|AK Parti Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
|Alihan Babat
|AK Parti Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı
|Bahattin Aktuğ
|AK Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan Adayı
|Cehver Benek
|AK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı
|Cemil Yıldız
|AK Parti Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı
|Cevher Benek
|AK Parti Şırnak Uludere Hilal Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Demir
|AK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
|Eşraf Müjde
|AK Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
|Habip Aşan
|AK Parti Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
|Halef İnan
|AK Parti Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Tayşun
|AK Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
|İsmail Genç
|AK Parti Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
|Medeni Tatar
|AK Parti Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Şanlı
|AK Parti Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Yarka
|AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı
|Nadir Tosun
|AK Parti Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı
|Nimet Demir
|AK Parti Şırnak Kumçatı Belediye Başkan Adayı
|Ruşen Tellioğlu
|AK Parti Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı
|Sait Ürek
|AK Parti Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
|Can Gürsoy
|AK Parti Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı
|Cüneyt Yüksel
|AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı
|Gediz Coşkun
|AK Parti Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı
|Hamdi Sarıer
|AK Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı
|Mestan Özcan
|AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı
|Mithat Soylu
|AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çetin
|NULL
|Osman İnan
|AK Parti Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı
|Serkan Erçili
|AK Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Kozuva
|AK Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı
|Adem Akgül
|AK Parti Tokat Çamlıbel Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Bakır
|AK Parti Tokat Erbaa Gökal Belediye Başkan Adayı
|Ali Genç
|AK Parti Tokat Erbaa Tanoba Belediye Başkan Adayı
|Cafer Ünal Arslan
|AK Parti Tokat Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayı
|Cuma Çoban
|AK Parti Tokat Almus Akarçay Görümlü Belediye Başkan Adayı
|Ekrem Gül
|AK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı
|Ercan Gürer
|AK Parti Tokat Almus Çevreli Belediye Başkan Adayı
|Erdoğan Yılmaz
|AK Parti Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı
|Erol Ertaş
|AK Parti Tokat Niksar Yazıcık Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Eroğlu
|AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı
|Habib Han
|AK Parti Tokat Güryıldız Belediye Başkan Adayı
|Hasan Yücel
|AK Parti Tokat Reşadiye Bereketli Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Yıldırım
|AK Parti Tokat Erbaa Belediye Başkan Adayı
|İlker Bekler
|AK Parti Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı
|İlyas Demir
|AK Parti Tokat Reşadiye Baydarlı Belediye Başkan Adayı
|İsmail Karakaş
|AK Parti Tokat Pazar Üzümören Belediye Başkan Adayı
|Kaya Gül
|AK Parti Tokat Reşadiye Cimitekke Belediye Başkan Adayı
|Kenan Gültekin
|AK Parti Tokat Almus Kınık Belediye Başkan Adayı
|Lütvü Yalçın
|AK Parti Tokat Artova Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Başar
|AK Parti Tokat Erbaa Karayaka Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çorak
|AK Parti Tokat Niksar Gürçeşme Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Salih Ün
|AK Parti Tokat Zile Belediye Başkan Adayı
|Mevlüt Somuncu
|AK Parti Tokat Niksar Serenli Belediye Başkan Adayı
|Murat Algur
|AK Parti Tokat Almus Ataköy Belediye Başkan Adayı
|Murat Tuncel
|AK Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı
|Musa Atasoy
|AK Parti Tokat Niksar Yolkonak Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Koyuncu
|AK Parti Tokat Niksar Gökçeli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yılmaz
|AK Parti Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı
|Necmettin Coruk
|AK Parti Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı
|Orhan Gövce
|AK Parti Tokat Çat Belediye Başkan Adayı
|Özdilek Özcan
|AK Parti Tokat Niksar Belediye Başkan Adayı
|Recep Külekçi
|AK Parti Tokat Reşadiye Hasanşeyh Belediye Başkan Adayı
|Şemsettin Yavuz
|AK Parti Tokat Başçiftlik Hatipli Belediye Başkan Adayı
|Temel Karahan
|AK Parti Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkan Adayı
|Turan Kapan
|AK Parti Tokat Emirseyit Belediye Başkan Adayı
|Ümit Mutlu Özügenç
|AK Parti Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
|Yücel Gülbahar
|AK Parti Tokat Reşadiye Bozçalı Belediye Başkan Adayı
|Yüksel Mirzaoğlu
|AK Parti Tokat Almus Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Metin Genç
|AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı
|Ali Aydın
|AK Parti Trabzon Köprübaşı Belediye Başkan Adayı
|Hanefi Tok
|AK Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
|Harun Demirci
|AK Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı
|İbrahim Sağıroğlu
|AK Parti Trabzon Yomra Belediye Başkan Adayı
|Koray Koçhan
|AK Parti Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Aşık
|AK Parti Trabzon Dernekpazarı Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Balta
|AK Parti Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Sait Gürsoy
|AK Parti Trabzon Arsin Belediye Başkan Adayı
|Murat Zorluoğlu
|AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı
|Osman Beşel
|AK Parti Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı
|Osman Nuri Ekim
|AK Parti Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı
|Rahmi Üstün
|AK Parti Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
|Recep Çebi
|AK Parti Trabzon Araklı Belediye Başkan Adayı
|Salih Öztel
|AK Parti Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı
|Salim Salih Sarıalioğlu
|AK Parti Trabzon Of Belediye Başkan Adayı
|Yılmaz Ankara
|AK Parti Trabzon Düzköy Belediye Başkan Adayı
|Erkan Özdoğan
|AK Parti Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Arasan
|AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı
|Metin Levent Yıldız
|AK Parti Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı
|Murat Becerikli
|AK Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
|Murat Gerçek
|AK Parti Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkan Adayı
|Recai Vural
|AK Parti Tunceli Pertek Belediye Başkan Adayı
|Songül Acar
|AK Parti Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı
|Şevket Tanık
|AK Parti Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı
|Turhan Kılıç
|AK Parti Tunceli Ovacık Belediye Başkan Adayı
|Ali Topçu
|AK Parti Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı
|Güngör Oral
|AK Parti Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı
|Hacı Mustafa Çetin
|AK Parti Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Çakın
|AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İncekara
|AK Parti Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
|Osman Çakar
|AK Parti Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı
|Süleyman Sarı
|AK Parti Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı
|Şadan Ülker
|AK Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
|Veli Koçlu
|AK Parti Uşak Ulubey Belediye Başkan Adayı
|Zafer Arpacı
|AK Parti Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı
|Zafer Gün
|AK Parti Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı
|Abdurrahman Şeylan
|AK Parti Van Çatak Belediye Başkan Adayı
|Hayrullah Tanış
|AK Parti Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
|İsmail Ayaz
|AK Parti Van Başkale Belediye Başkan Adayı
|İsmail Say
|AK Parti Van Edremit Belediye Başkan Adayı
|Kemal Polat
|AK Parti Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
|Kemalettin Araci
|AK Parti Van Saray Belediye Başkan Adayı
|Meki Arvas
|AK Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
|Menaf Turan
|AK Parti Van Erciş Belediye Başkan Adayı
|Muhsin Aydın
|AK Parti Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
|Murat Sezer
|AK Parti Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
|Necdet Takva
|AK Parti Van Belediye Başkan Adayı
|Salih Akman
|AK Parti Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
|Şefik Ensari
|AK Parti Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
|Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları
|AK Parti Van Özalp Belediye Başkan Adayı
|Ali Murat Silpagar
|AK Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı
|Ersoy Baday
|AK Parti Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Sinan Acar
|AK Parti Yalova Termal Belediye Başkan Adayı
|Kadri Çiçek
|AK Parti Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Birkan
|AK Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Şahin
|AK Parti Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
|Metin Oral
|AK Parti Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı
|Numan Soyer
|AK Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı
|Orhan Karabulut
|AK Parti Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı
|Özen Kaptan
|AK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
|Özer Kaptan
|AK Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
|Suat Meydan
|AK Parti Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
|Şaban Ertan
|AK Parti Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı
|Volkan Yılmaz
|AK Parti Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Ziya Öztabak
|AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Dursel Erdoğan
|AK Parti Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Koçak
|AK Parti Yozgat Aydıncık Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Öçal
|AK Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
|Ali Ünlü
|AK Parti Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı
|Burhan Güvenç
|AK Parti Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
|Celal Köse
|AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı
|Cem Eser
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı
|Çetin Mertoğlu
|AK Parti Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı
|Doğan Sungur
|AK Parti Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı
|Duran Cesur
|AK Parti Yozgat Sarıkaya Belediye Başkan Adayı
|Eyüp Çakır
|AK Parti Yozgat Çekerek Belediye Başkan Adayı
|Ferit Koçyiğit
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Çoşan
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı
|Haydar Coşkun
|AK Parti Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı
|İlhan Koçak
|AK Parti Yozgat Akdağmadeni Umutlu Belediye Başkan Adayı
|İrfan Akın
|AK Parti Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı
|İsmail Biçen
|AK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
|İsmail Biçer
|AK Parti Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Ağaoğlu
|AK Parti Yozgat Yerköy Belediye Başkan Adayı
|Muammer Çetin
|AK Parti Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Akyüz
|AK Parti Yozgat Saraykent Ozan Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Ertan Özgün
|AK Parti Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Özdemir
|AK Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Yılmazsoy
|AK Parti Yozgat Akdağmadeni Oluközü Belediye Başkan Adayı
|Oğuz Ünal
|AK Parti Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
|Osman Torun
|AK Parti Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
|Osman Uslu
|AK Parti Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
|Önder Gürel
|AK Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı
|Sedat Fırat
|AK Parti Yozgat Sorgun Bahadın Belediye Başkan Adayı
|Şaban Altıntaş
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
|Şahin Arısoy
|AK Parti Yozgat Akdağmadeni Belekçahan Belediye Başkan Adayı
|Turan Koç
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı
|Yalçın Karadavut
|AK Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan Adayı
|Yasin Şahiner
|AK Parti Yozgat Çayıralan Belediye Başkan Adayı
|Yusuf Büyük
|AK Parti Yozgat Boğazlıyan Ovakent Belediye Başkan Adayı
|Zeki Bozkurt
|AK Parti Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı
|Zeki Şimşek
|AK Parti Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı
|Ahmet Güral Karayılmaz
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
|Ali Bektaş
|AK Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı
|Aytaç Tosun
|AK Parti Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı
|Bayram Başol
|AK Parti Zonguldak Ereğli Ormanlı Belediye Başkan Adayı
|Burhan Sezgin
|AK Parti Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
|Celil Uzun
|AK Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan Adayı
|Erol Şahin
|AK Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
|Ersun Gülser
|AK Parti Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
|Ertan Aydoğan
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı
|Gökhan Mustafa Demirtaş
|AK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkan Adayı
|Hüseyin Uzun
|AK Parti Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı
|Kamil Altun
|AK Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı
|Makbule Zerrin Güneş
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı
|Murat Kabuk
|AK Parti Zonguldak Kilimli Muslu Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çetinoğlu
|AK Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Güldalı
|AK Parti Zonguldak Ereğli Kandilli Belediye Başkan Adayı
|Necdet Dernek
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Karapınar Belediye Başkan Adayı
|Ömer Selim Alan
|AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı
|Ömer Ünal
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı
|Rahmi Albuz
|AK Parti Zonguldak Gökçebey Bakacakkadı Belediye Başkan Adayı
|Satılmış Gebeş
|AK Parti Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
|Servet Üstün
|AK Parti Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı
|Sezai Bükrü
|AK Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan Adayı
|Turhan Okumuş
|AK Parti Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediye Başkan Adayı
|Vural Kundakçıoğlu
|AK Parti Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı
|Ergün Coşkun
|AK Parti Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı
|İdris Görükmez
|AK Parti Çorum Laçin Belediye Başkan Adayı
|Zübeyir Arslanca
|AK Parti Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
|Ersin Tolan
|AK Parti Elazığ Maden Belediye Başkan Adayı
|Muhammed Cevdet Orhan
|AK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
|Muhammet Sunar
|AK Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
|Mehmet İhsan Tahmazoğlu
|AK Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan Adayı
|Abdullah Karabıçak
|AK Parti Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı
|Aytekin Geçgel
|AK Parti Giresun Güce Belediye Başkan Adayı
|Coşkun Somuncuoğlu
|AK Parti Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı
|Kazım Zeki Şenlikoğlu
|AK Parti Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Emür
|AK Parti Giresun Keşap Belediye Başkan Adayı
|Musa Varıcı
|AK Parti Giresun Çamoluk Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Karadere
|AK Parti Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı
|Recep Yakar
|AK Parti Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayı
|Rüşan Özden
|AK Parti Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı
|Sezer Kadakal
|AK Parti Giresun Çanakçı Belediye Başkan Adayı
|Şahin Yılancı
|AK Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı
|Tolga Erener
|AK Parti Giresun Görele Belediye Başkan Adayı
|Uğur Melikoğlu
|AK Parti Giresun Piraziz Belediye Başkan Adayı
|Yalçın Eker
|AK Parti Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı
|Osman Yılmaz
|AK Parti Çankırı Atkaracalar Çardaklı Belediye Başkan Adayı
|Mehmet Sarı
|AK Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Arslan
|AK Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
|Ayhan Yılmaz
|AK Parti Kilis Musabeyli Belediye Başkan Adayı
|Mustafa Çetin
|AK Parti Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Adayı
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