Akademisyen eşini 17 yerinden bıçakladı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim Daire Başkanı Cengiz İ. ile Sakarya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eşi Elif İ. arasında şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. İki çocukları olan çift, aralarında yaşanan tartışmalar sebebiyle boşanma aşamasına gelmişti. Geçtiğimiz Pazar Günü Cengiz İ. eşi Elif İ. arasında Üsküdar'da bulunan evlerinin önünde yine tartışma çıktı.

17 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Cengiz İ. eşi Elif İ.'yi 17 yerinden bıçakla yaraladı. Öğretim görevlisi kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif İ.'yi hastaneye götürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Elif İ.'nin kendisini bıçaklayanın eşi olduğunu söylemesi üzerine polis Cengiz İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından Cengiz İ. tutuklanırken, Elif İ.'nin ise tedavisi sürüyor.