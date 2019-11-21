Akar: ABD ve Rusya ile yapılan mutabakat tam olarak sağlanmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamalarından satır başları:

Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda.

Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Tacizlerin önlenmesi içi Ruslar ve ABD’lilerle konuşuyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı.

TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Irak’ın kuzeyinde 700 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar.

PYD/YPG-PKK terör örgütü tarafından sınır hattına yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine 1225 havan ve roket atışı yapılmıştır. Bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar da olmak üzere 22 vatandaşımız şehit olmuş, 187 vatandaşımız da yaralanmıştır.