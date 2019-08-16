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Akar ve TSK’nın komuta kademesi Şanlıurfa’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşreterk Harekat Merkezi'nde inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

10:37 -
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Akar ve TSK’nın komuta kademesi Şanlıurfa’da
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