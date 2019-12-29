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Akar’dan operasyon açıklaması: Tereddütsüz karşılık veririz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad rejiminin İdlib'deki kara operasyonu sonrası sınır birliklerin ziyaret etti. Akar, "Herhangi bir şekilde saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık veririz" dedi.

09:56 -
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Akar’dan operasyon açıklaması: Tereddütsüz karşılık veririz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib'deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib'de yaşananlar da ele alındı.

Esad rejiminin İdlib’e yönelik kara operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, “Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler” dedi.

Akar, Libya tezkeresiyle ilgili olarak “TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır” dedi. (AA)

 

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Libya operasyon saldırı Suriye taciz TSK
Son güncelleme: 10:00 29.12.2019
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