‘Akaryakıt çok pahalı’ deyip dava açan milletvekiline şok!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2013 yılında “Dünyanın en pahalı akaryakıtı bizde. Akaryakıt zammı enflasyonu aşıyor, vergilerle birlikte halkın sırtına biniyor” diyerek zamların iptali için dava açtı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, davaya bakan Danıştay 13. Dairesi’ne yaptığı savunmada petrol piyasasında dolaşımda bulunan petrol fiyatlarının ham petrol fiyatındaki değişimden etkilendiğini belirterek, her bir ürünün fiyatının arz talep mekanizmasına göre oluştuğunu anlattı.

ADALET YİNE GECİKTİ!

Mahkeme 6 yıl sonra, fiyat belirleme yönteminde ‘hukuka aykırılık olmadığına’ hükmetti ve davayı reddetti. 2 bin 811 liralık mahkeme masrafı ve vekalet ücreti de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in üzerine kaldı. Sözcü’ye konuşan Gürsel Tekin, “Altı yıl sonra gelen bu karara şaşırdım. O dönem yapılan zamların üzerine 100 kere daha zam geldi. Adalet yine gecikti ama diyecek başka bir şey yok” açıklamasında bulundu.