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Akaryakıt kontrol deposunda patlama: 1 ölü

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki bir akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

19:15 -
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Olay, saat 16.30 sıralarında Bahşili ilçesinde bulunan rafineri bölgesindeki özel akaryakıt kalite kontrol deposunda meydana geldi. Depoda yakıt buharının sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

KIRIKKALE'DE BİR AKARYAKIT KALİTE KONTROL DEPOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

KIRIKKALE’DE BİR AKARYAKIT KALİTE KONTROL DEPOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

Jandarma ekipleri, patlamanın yaşandığı deponun çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olayda, kimyacı olarak çalışan İsmail Sönmez (32) hayatını kaybetti. Sönmez’in, evli ve 3 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, jandarmanın incelemelerinin sürdüğü depoya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:32 31.01.2019
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