Akçakale’deki Tel Abyadlılar…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri’nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor. Kontrolü sağlanan Rasulayn’da PKK/YPG güçleri ile SMO güçleri çatışmaya devam ediyor. Kontrolün büyük ölçüde sağlandığı Tel Abyad’da ve karşısındaki Akçakale’de de hayat normala dönüyor.

BBP’Lİ BAŞKAN TEL ABYAD’DAKİ DURUMU ANLATTI

Tel Abyad’da akrabaları bulunan Büyük Birlik Partisi Akçakale İlçe Başkanı Ali Alkan, teröristlerden temizlenen Tel Abyad’daki durumu anlattı.

Alkan “Tel Abyad’da bağlı 67 köy bizim aşiretimize bağlı ve biz de Türkiye ile beraberiz. Akrabalarım ile de görüştüm ‘Türk bayrağı burada olursa memnun oluruz, Türkiye bizim için önemli.’ diyorlar. Tel Abyad şu an temizlendi ve oradaki herkesin moralı yüksek. Türkiye’yi 4 gözle bekliyorlar” diye konuştu.



PKK/YGP’nin Tel Abyad’ı işgal etmesinin ardından yüzlerce insanın Akçakale’ye göç etmek zorunda kaldığını hatırlatan Alkahn “Onlar da PKK’ nın eziyetinden bıkmışlardı. 4-5 yıldır onları çekiyorlar. Akçakale’ye gelen akrabalarımız da Tel Abyad’a geri dönmek istiyor” dedi.

“TÜRK ASKERLERİNİN GELMESİNİ HEP BEKLEDİK”

PKK/YPG’nin işgalinin ardından 6 yıl önce Akçakale’den Tel Abyad’a gelen Shaker Rodaını isimli sığınmacı da yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı.

Rodaını “Hep bugünü bekliyorduk, Türk askerlerinin gelmesini bekliyorduk ve operasyonu destekliyoruz. Bölge temizlendikten sonra, oraya dönmek istiyorum. Evimiz, akrabalarımız orada. PKK’lılar evlerimizi gasp etti, ekinlerimizi ve tarlalarımızı yaktı. Şu anda oradaki Araplar için bayram. Ailemizden çok kişi de PKK tarafından şehit edildi” dedi.

“TÜRKİYE’YE BAĞLANMAK İSTİYORUZ”

Rodaını, Türk ordusunun hep yanlarında kalmasını istediğini anlatarak, “Türkiye’ye bağlanmak istiyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz. Türk ordusu hep yanımızda kalsın” diye konuştu.