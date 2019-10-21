Akçakale’den İmamoğlu, Yavaş ve Soyer’e çağrı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Akçakale bugünlerde tarihi günler yaşıyor. Yaklaşık 115 olan ilçenin nüfusu mülteci, asker, gazeteci ve görevlilerle birlikte 300 bini buldu. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise bir yandan hizmetlerin aksamaması için çalışırken, öte yandan basının doğru bilgilendirilmesi için adeta insanüstü bir çaba harcıyor. Başkan Yalçınkaya sık sık da çocuklarla birlikte çöp toplamaya çıkıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ İŞİD VE PKK BÜTÜN HUZURUMUZU BOZDU

Yaşadığı olağanüstü hareketliliği Sözcü'ye anlatan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Tel Abyad ile Akçakale arasından tren yolu geçen tek bir ilçeydi. Biz yıllarca huzurlu yaşadık. Biz Suriye'deki kardeşlerimizle çok iyi ilişkiler geliştirdik. Ardından Suriye'ye önce terör örgütü İŞİD, ardından terör örgütü PKK gelerek bütün huzurumuzu bozdu. Batı'nın laboratuvarlarından yetiştirilen ve bu bölgeye getirilen teröristlerin buradaki halkta karşılığı yok. Yaklaşık 9 yıldır Suriye'de yaşanan kargaşanın en büyük bedelini Akçakale yaşadı. Suriye'de 15 milyon insan yerinden edildi ve demografik yapısı bozuldu. Türkiye'ye gelen 5 milyon Suriyeli'nin 3 milyonu Akçakale üzerinden geçti. Onların günlük iaşeleri, sorumlulukları bizi çok zorladı” diye konuştu.

“ASKERLER GELDİ FARELER KAÇTI”

Harekatın bölge halkı için bir kurtuluş olduğunun altını çizen Başkan Yalçınkaya şöyle devam etti; “Barış Pınarı Harekatı geç kalınmış bir harekat. Operasyon başladığında hem biz hem Suriyeliler bayram etti. Hem Suriyeliler hem de bizler operasyonun yapılmasını çok istiyorduk. Taciz ateşlerine maruz kaldık. Ticari yaşamımız sekteye uğradı. Çok büyük bedeller ödedik ama şükürler olsun ki operasyon başladı. Amerika silah ve lojistik desteği verdiği PKK'lılar fare gibilerde. Desteği alınca kendilerini aslan zannettiler. Türkiye'yi yıkacaklarını zannettiler. Gerçek aslanlar gelince fareler kaçtı. Biz harekatın devam etmesini istiyoruz. Operasyon devam edince teröristler taban bulamadıkları için bu coğrafyada tutunamayacaklar”

“HAYATIN NORMAL AKIŞINI BOZMADIK”

Akçakale'de yaşananları da anlatan Yalçınkaya, “Operasyon başladığında terör örgütü PKK ilçemize havan mermileri attı. Bir memurumuz ve Suriyeli 9 aylık bebeğimiz bu saldırılarda hayatını kaybederken, 50 vatandaşımız da yaralandı. 13 ev ise atılan havan mermilerinden zarar gördü. Hasar gören evler tespit edilerek, gerekenler yapılmaya başlandı. Biz burada hayatın normal akışını hiç bozmadık. Dükkanlarımızın çoğu açıktı. Belediye hiç bir hizmetlerini aksatmadı. Biz burada bütün milletimizle tek ses olduk. Yaklaşık 550 basın mensubu harekatı takip etmek için ilçemize geldi. Biz özellikle dış basının doğru bilgilendirilmesi için çok çaba sarfettik. Ön yargılı ve taraflı yayın yapan medya kuruluşlarına gerçekleri göstermek için uğraştık. Vatandaşlarımızın bizden bayrak talebi oldu. İlçemizde 2023 adet bayrak dağıttık. Talepleri üzerine Tel Abyad'a da 100 adet bayrak ve gıda yardımında bulunduk”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanlarına da seslenen Yalçınkaya, “Akçakale'nin nüfusu 115 bin. Ama şu anda ilçemizde yaklaşık 300 bin insan var. Bizim lojistik ve hizmet ekipmanlarımız 115 bin kişiye göre ayarlıydı. Ona rağmen sokaklarda bir çöp bile bırakmadık. Askerimiz için de insanımız için de seferber olduk. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Biz bütün Türkiye'den yardım istiyoruz. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a, Tunç Soyer'e ve diğer bütün belediyelerimize insanlarımıza sesleniyorum. Türkiye'den Akçakale'ye gönül köprüsü kuralım. Bize destek versinler” şeklinde konuştu.