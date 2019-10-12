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Akçakale’ye havanlı saldırı

Barış Pınarı Harekatı'nın 4.gününde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan mermisi atıldı.

Tugay SADAY / Sınırdan Bildiriyor
10:49 -
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Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

PKK saldırı Şanlıurfa Suriye Terör terör örgütü TSK Türkiye
Son güncelleme: 11:00 12.10.2019
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