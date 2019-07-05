Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19’da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. En son nerelerde deprem olduğunu merak eden vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER



Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.07.05 17:19:01 32.8062 30.8240 5.0 -.- 4.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.05 13:59:00 40.1373 33.1388 0.0 -.- 1.9 -.- UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) İlksel 2019.07.05 13:58:26 40.3787 39.7582 9.8 -.- 2.2 -.- AKCAHISAR-(GUMUSHANE) İlksel 2019.07.05 13:50:09 37.0790 28.0558 18.0 -.- 1.6 -.- DAGPINAR-(MUGLA) İlksel 2019.07.05 13:42:40 36.2258 29.5640 8.2 -.- 1.3 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.07.05 12:33:49 36.9972 34.6505 0.0 -.- 1.1 -.- TEPTASPINAR-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.07.05 12:18:26 37.0013 34.9055 13.2 -.- 1.3 -.- KAYADIBI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.07.05 12:03:11 37.1675 28.9797 24.4 -.- 1.4 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2019.07.05 11:09:22 37.7835 38.3102 5.2 -.- 1.5 -.- ZIYARETPAYAMLI-(ADIYAMAN) İlksel 2019.07.05 10:38:32 39.2923 26.1065 10.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.07.05 10:24:17 40.4875 33.1377 12.9 -.- 1.8 -.- KOSRELIK-CUBUK (ANKARA) İlksel 2019.07.05 10:21:44 37.5857 30.6458 17.5 -.- 1.8 -.- HISAR-AGLASUN (BURDUR) İlksel 2019.07.05 09:30:58 40.0170 31.5420 15.9 -.- 1.9 -.- MAHMUTHISAR-MIHALICCIK (ESKISEHIR) İlksel 2019.07.05 09:30:43 39.8697 32.8118 5.4 -.- 1.8 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel 2019.07.05 09:04:51 36.4433 28.7750 8.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.05 06:41:41 40.0205 38.6042 8.4 -.- 2.0 -.- COBANLI-GOLOVA (SIVAS) İlksel 2019.07.05 05:04:18 40.9323 31.6347 5.0 -.- 2.8 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel 2019.07.05 04:57:29 39.7683 30.6342 5.0 -.- 2.8 -.- SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel 2019.07.05 04:22:35 38.8837 32.4248 7.4 -.- 2.4 -.- ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel 2019.07.05 03:09:18 39.1467 29.0748 8.8 -.- 2.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.07.05 01:58:34 38.1792 38.6385 30.0 -.- 1.4 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2019.07.05 01:23:28 34.9767 26.5902 9.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.05 01:12:20 39.5543 42.4777 8.5 -.- 1.7 -.- SELENLI-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel 2019.07.05 01:08:48 39.7200 25.5830 5.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.07.04 23:37:19 38.2167 26.6240 8.7 -.- 2.5 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel 2019.07.04 23:20:07 40.4923 34.1693 11.5 -.- 2.0 -.- KULA-SUNGURLU (CORUM) İlksel 2019.07.04 21:27:04 37.5887 30.5177 7.3 -.- 1.9 -.- KIPRIT-AGLASUN (BURDUR) İlksel 2019.07.04 21:23:46 37.9675 43.3225 16.3 -.- 2.5 -.- TASLIYAZI-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.07.04 21:03:12 36.0058 31.0518 10.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.07.04 20:47:37 36.3577 31.2285 14.1 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.04 18:13:52 39.4583 43.5620 12.2 -.- 2.3 -.- ULUKENT-DIYADIN (AGRI) İlksel 2019.07.04 15:27:05 37.5075 35.8087 24.2 -.- 1.5 -.- TURGUTLU-KOZAN (ADANA) İlksel 2019.07.04 14:20:23 39.0603 37.2575 0.0 -.- 1.7 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.07.04 12:50:23 39.0292 34.9257 7.2 -.- 2.0 -.- UCKUYU-AVANOS (NEVSEHIR) İlksel