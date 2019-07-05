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Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

Akdeniz'de, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 17.19'da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi ve güncel veriler…

18:58 -
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Akdeniz’de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler…

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 17.19’da, 6.53 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. En son nerelerde deprem olduğunu merak eden vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.07.05 17:19:01  32.8062   30.8240        5.0      -.-  4.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.05 13:59:00  40.1373   33.1388        0.0      -.-  1.9  -.-   UZUNLAR-AKYURT (ANKARA)                           İlksel
2019.07.05 13:58:26  40.3787   39.7582        9.8      -.-  2.2  -.-   AKCAHISAR-(GUMUSHANE)                             İlksel
2019.07.05 13:50:09  37.0790   28.0558       18.0      -.-  1.6  -.-   DAGPINAR-(MUGLA)                                  İlksel
2019.07.05 13:42:40  36.2258   29.5640        8.2      -.-  1.3  -.-   GOKCEOREN-KAS (ANTALYA)                           İlksel
2019.07.05 12:33:49  36.9972   34.6505        0.0      -.-  1.1  -.-   TEPTASPINAR-TARSUS (MERSIN)                       İlksel
2019.07.05 12:18:26  37.0013   34.9055       13.2      -.-  1.3  -.-   KAYADIBI-TARSUS (MERSIN)                          İlksel
2019.07.05 12:03:11  37.1675   28.9797       24.4      -.-  1.4  -.-   UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI)                        İlksel
2019.07.05 11:09:22  37.7835   38.3102        5.2      -.-  1.5  -.-   ZIYARETPAYAMLI-(ADIYAMAN)                         İlksel
2019.07.05 10:38:32  39.2923   26.1065       10.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.07.05 10:24:17  40.4875   33.1377       12.9      -.-  1.8  -.-   KOSRELIK-CUBUK (ANKARA)                           İlksel
2019.07.05 10:21:44  37.5857   30.6458       17.5      -.-  1.8  -.-   HISAR-AGLASUN (BURDUR)                            İlksel
2019.07.05 09:30:58  40.0170   31.5420       15.9      -.-  1.9  -.-   MAHMUTHISAR-MIHALICCIK (ESKISEHIR)                İlksel
2019.07.05 09:30:43  39.8697   32.8118        5.4      -.-  1.8  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel
2019.07.05 09:04:51  36.4433   28.7750        8.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.05 06:41:41  40.0205   38.6042        8.4      -.-  2.0  -.-   COBANLI-GOLOVA (SIVAS)                            İlksel
2019.07.05 05:04:18  40.9323   31.6347        5.0      -.-  2.8  -.-   YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)                        İlksel
2019.07.05 04:57:29  39.7683   30.6342        5.0      -.-  2.8  -.-   SULTANDERE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                 İlksel
2019.07.05 04:22:35  38.8837   32.4248        7.4      -.-  2.4  -.-   ZAFERIYE-CIHANBEYLI (KONYA)                       İlksel
2019.07.05 03:09:18  39.1467   29.0748        8.8      -.-  2.3  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2019.07.05 01:58:34  38.1792   38.6385       30.0      -.-  1.4  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2019.07.05 01:23:28  34.9767   26.5902        9.6      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.07.05 01:12:20  39.5543   42.4777        8.5      -.-  1.7  -.-   SELENLI-KARAYAZI (ERZURUM)                        İlksel
2019.07.05 01:08:48  39.7200   25.5830        5.7      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.07.04 23:37:19  38.2167   26.6240        8.7      -.-  2.5  -.-   DEMIRCILI-URLA (IZMIR)                            İlksel
2019.07.04 23:20:07  40.4923   34.1693       11.5      -.-  2.0  -.-   KULA-SUNGURLU (CORUM)                             İlksel
2019.07.04 21:27:04  37.5887   30.5177        7.3      -.-  1.9  -.-   KIPRIT-AGLASUN (BURDUR)                           İlksel
2019.07.04 21:23:46  37.9675   43.3225       16.3      -.-  2.5  -.-   TASLIYAZI-GURPINAR (VAN)                          İlksel
2019.07.04 21:03:12  36.0058   31.0518       10.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.07.04 20:47:37  36.3577   31.2285       14.1      -.-  2.6  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2019.07.04 18:13:52  39.4583   43.5620       12.2      -.-  2.3  -.-   ULUKENT-DIYADIN (AGRI)                            İlksel
2019.07.04 15:27:05  37.5075   35.8087       24.2      -.-  1.5  -.-   TURGUTLU-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2019.07.04 14:20:23  39.0603   37.2575        0.0      -.-  1.7  -.-   MAGARA-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2019.07.04 12:50:23  39.0292   34.9257        7.2      -.-  2.0  -.-   UCKUYU-AVANOS (NEVSEHIR)                          İlksel

 

 

Son güncelleme: android-time 19:03 05.07.2019
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