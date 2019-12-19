Akdeniz’de gerilimi artıracak hamle! 5 kuyu daha açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman’da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Yüksek basınç altında ve neredeyse 6-7 metre dalga yüksekliğinde dahi sondaj yapabilen gemilerin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Dönmez, Yavuz ve Fatih gemilerinin futbol sahası kadar uzun, 36 metre genişliğinde yüzen birer kale olduğunu vurguladı.

“5 YENİ KUYU AÇILACAK”

Dönmez, “Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de ülkemizin Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın hakkından vazgeçeceğiz. Hem kendi ruhsat alanlarımızda hem de KKTC’nin TP’ye vermiş olduğu ruhsatla aramalarımızı sürdüreceğiz. 2020’de de yine planlarımız doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki yıl 5 yeni kuyu daha açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

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“AKDENİZ’DE MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİYİZ”

Son günlerde önemli bir gelişme yaşandığını anımsatan Dönmez, Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesinde hayati bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Fatih Dönmez, şöyle konuştu:

* Böylece Akdeniz’de Türkiye olmadan hiçbir projenin gerçekleşmeyeceğini bir daha göstermiş olduk. Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarımızı sınırlayan mutabakat muhtırası Meclisten de geçti. Aynı zamanda Libya’daki Ulusal Mutabakat Meclisi de süreci tamamlamış oldu. Şimdi bu alanların ruhsatlandırma çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız.

* Böylece her iki ülkenin kıyıları arasında kalan bölgede Libya ve Türkiye’den izin almaksızın hiç kimse bir şey yapamayacak. Oyunları bozmuş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu vurguladı ve ‘Onayımız olmadan bölgede hiç kimse arama tarama faaliyeti yapamaz. Doğal gaz ve diğer enerji nakil hatları tesis edemez.’ dedi.

* İnşallah bu hedef doğrultusunda kararlılıkla kimseden korkmadan, çekinmeden yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse Türkiye’nin kararlılığını sınamaya kalkmasın.

* Milletimizin desteği arkamızda oldukça asla geri adım atmayacağız. Hedefimiz belli; arayacağız, varsa bulacağız. Herkes şunu bilsin ki; Akdeniz’de misafir değil ev sahibiyiz.”