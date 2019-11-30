Akılalmaz olay! İkizlerden biri pencereden düştü diğeri son anda kurtarıldı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anne Ç.A. ikiz çocuklarının karınlarını doyurup onlar oynarken uykuya daldı. Bu sırada 1,5 yaşındaki ikizler Eymen ile Seymen kardeşler oturma odasındaki kanepenin üzerinden pencereye ulaştı.

İkizlerden Eymen birinci kattaki evin penceresinden kafa üste yere düşerek ağır yaralandı. Bu sırada komşular ikizlerden Seymen’in de aynı pencereden düşmek üzere olduğunu fark edip panik içinde yardım istedi.

DİREĞE TIRMANIP KURTARDI

Bu sırada sipariş teslim ettiği adresten dönen kurye Metin Duman olaya müdahale etti. İkizlerden diğerinin de pencereden düşmek üzere olduğunu gören Duman, hiç tereddüt etmeden sokak aydınlatma direğine tırmanarak pencereye ulaşıp diğer çocuğu düşmekten kurtardı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağır yaralanan Eymen Aygün, çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından kırıklar oyduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen minik Eymen, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Anne Çiğdem Aygün ise hastanede göz yaşına boğuldu.

Diğer ikizi düşmekten kurtaran kurye Metin Duman, kendisinin de 2 çocuğunun olduğunu, olayı görünce hızlı bir şekilde direğe tırmanıp düşmek üzere olan çocuğu kurtardığını söyledi. Çocuğun düşme ve motosikletli kuryenin direğe tırmanma anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. (İHA)