Akılalmaz olay! Makyaj yaparken…

Olay, akşam saatlerinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Sultan 2. Kılıçarslan öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisi T.Y., 2’nci kattaki odasının penceresinin kenarında makyaj yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

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Olayı gören yurt yetkililerinin ihbarıyla yurda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralandığı belirlenen T.Y., Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. DHA