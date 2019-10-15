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Akılalmaz olay! Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan kardeşlerden Ç.T.'nin (11) fırlattığı bıçak, ağabeyi E.T.'nin (15) başına isabet etti. Ağır yaralanan E.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

22:34 -
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Akılalmaz olay! Oyun oynarken fırlattığı bıçak, ağabeyinin başına saplandı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Rekmez Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler Ç.T. ve E.T. oturdukları evin bahçesinde oyun oynamaya başladı. Oyun sırasında Ç.T., ağabeyi E.T.’ye bıçak fırlattı. Bıçak, ağabeyi E.T.’nin başına isabet etti. Çocuğun çığlık seslerini duyan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği E.T., ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan E.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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