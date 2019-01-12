Akın Öztürk’e Azerbaycan sorgusu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik soruşturma başlatan Azerbaycan, Türkiye’den örgüt hakkında bilgi ve belge istedi. Azerbaycan, 15 Temmuz’un askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün de kendi ülkelerindeki bağlantıları nedeniyle ifadesinin alınmasını istedi.

Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir gazete kapatılırken bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Devleti, “FETÖ'nün devlet kurumlarına sızma yöntemleri, örgütlenme yönetmeleri, finansal yapılanması ve haberleşme sistemleri” konularında Türkiye'den bilgi talebinde bulundu.

Bu kapsamda Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Öztürk'ün de ifadesi alındı. Akıncı Hava Üssündeki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede Öztürk'ün uluslararası telefon trafiğine yer verilmiş ve 15 Temmuz'da Azerbaycan'daki iki telefon numarası ile görüştüğü belirtilmişti.