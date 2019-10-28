Akıncı Davası’nda imtiyazlı kardeş

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, İstanbul Moda'da üst düzey komutanların katıldığı düğün, Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görevli Gökhan Maldar komutasındaki MAK (Muhabere Arama ve Kurtarma) timi tarafından basıldı. Aralarında Astsubay Burak Kolukısa'nın da bulunduğu tim üyeleri düğüne katılan darbe karşıtı komutanları derdest ederek, Akıncı Hava Üssü'ne götürdü. Kolukısa dahil MAK timindeki şüpheliler tutuklandı. MAK timi üyeleri, kamuoyunda Akıncı Üssü olarak bilinen davanın sanıkları arasında yer aldı. Davanın eklerinde ise dikkat çekici bir ayrıntının yer aldığı ortaya çıktı.

‘MAKUL ŞÜPHE YOK' DENİLDİ

Kalkışmanın hemen sonrasında sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara Başsavcılığı, tim üyesi Burak Kolukısa'nın Eskişehir'deki evinde arama yapılarak, elde edilecek delillere el konulması talebinde bulundu. Ancak talebi değerlendiren Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Kasım 2016'da komutanları rehin alan ekipteki Kolukısa'nın evinde arama yapılmasını “makul şüphe yok” diyerek reddetti. Bu nedenle Astsubay Burak Kolukısa'nın evinde arama yapılamadı. Kolukısa'nın da aralarında bulunduğu 481 sanık hakkındaki iddianamede de bu durumdan bahsedildi.

İddianameden, ikametinde arama yapılması talep edilmesine karşın, kabul edilemeyen tek sanığın Kolukısa olduğu anlaşıldı. Evinde arama yapılamayan sanık Burak Kolukısa'nın, geçen Perşembe günü görevinden istifa eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın kardeşi olması dikkat çekti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yargı camiasında “İstanbul Grubu” olarak bilinen grup arasındaki kavgada, geçen hafta önemli bir gelişme yaşanmış

ve İstanbul grubundan olduğu iddia edilen HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa ile Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu görevlerinden istifa etmişlerdi. Yargı camiasında ise bakanlığın talebi üzerine istifaların geldiği konuşulmuştu.