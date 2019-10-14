Akıncı’ya tepki, siyah çelenk bırakıldı

TMT Mücahitler Derneği’nin bildirisini Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yansıtma Derneği Başkanı Latif Akça okudu. Bildiride, ‘Akıncı’nın dört günlük gecikmeyle yaptığı açıklamanın makamının yüceliği ve Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşünceleriyle bağdaşmadığı’ savunuldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin Türkiye´deki itibarına ve bağlara ‘darbe vurmakla’ suçlandı. “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anavatan karşıtlarının ekmeğine yağ süren açıklaması tarafımızdan üzüntü ve öfkeyle karşılandı” denilen bildiride, “Kıbrıs’ta uzun süre dökülen kanları 1974’te durduran Türk ordusu olmuştu, Suriye’de yıllardır dökülen kanları durduracak olan da yine Türk ordusu olacak. Hiç şüpheniz olmasın” ifadelerine yer verildi. Okunan bildirinin zarftaki bir kopyası da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Cenk Gürçağ aracılığı ile Akıncı’ya iletildi.

Şehit ve gazi yakınlarından da Akıncı'ya tepki

Malatya Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Gözükara, yaptığı açıklamada, Akıncı'nın “Akan su değil kandır” sözüne tepki gösterdi. Gözükara, “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı talihsiz bir açıklama yaptı.

KKTC'nin bağımsızlığı için 500' e yakın şehit bin 200'e yakın gazi veren Türk askerinin ve binlerce Kıbrıslı Şehit ve Gazi'nin kemiklerini sızlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı kınadığını vurgulayan Gözükara, “Gerekirse biz gaziler ve şehit aileleri ile KKTC'ye giderek, orada protesto etmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

(DHA-İHA)