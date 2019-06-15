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Akit çalışanına darp soruşturmasında yeni gelişme!

Yeni Akit gazetesi yayın kurulu üyesi ve yazarı Murat Alan'ı darbettikten sonra kaçan 4 saldırgandan 3'üncüsü de gözaltına alındı.

21:27 -
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Akit çalışanına darp soruşturmasında yeni gelişme!

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa’da cuma namazı için evinden çıkan Alan’a, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırılmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

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Böylece, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bulunması için yapılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 3’e çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Gaziosmanpaşa’da cuma namazı için evinden çıkan Alan’a, 4 kişi bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırmış, olayın ardından kaçan saldırganlardan Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) polis ekiplerince yakalanmıştı. AA

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