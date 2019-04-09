Aklınızdakinden vazgeçin demokratik kurallara uyun

CHP'li İnce yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye'de sonucun böyle olmadığı yalanı etrafında bütün devlet kurumlarının organize edildiği, vatandaş ile devletin karşı karşıya getirildiği bir seçim hiç olmadı.

KAFALARINA KOYDULAR

24 Haziran'dan bu yana ekonomik krizin yönetilmesinde bütün uyarılara rağmen bir dizi hatalar yapıldı. Buna bir de seçim sonuçlarının tanınmadığı, seçim hukukunun olmadığı bir ülke imajı eklendiğinde, İstanbul seçimleri kısa zamanda bir belediye seçimi olmaktan çıkacaktır. Bu aşamadan sonra İstanbul Belediye Başkanlığının Ekrem İmamoğlu'na vermemek ‘Biz Türkiye'de meşru siyasetin bitiriyoruz' demektir. Bizleri, demokrasinin kurullarına uymaya, aklınızdakilerden vazgeçmeye, ülkemizin bugünü ve yarını için sorumluluğa çağırıyorum. Hepimiz buradayız. Çünkü burası 82 milyonun, bizlerin, sizlerin, çocuklarımızın, ilelebet vatanıdır.”