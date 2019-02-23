AKOM’dan ve Meteoroloji’den son dakika uyarıları geldi! Etkisini artıracak…

Kar etkisini sürdürüyor, Trakya’yı beyaza bürüyen kar İstanbul’da da yer yer kendini gösteriyor. Meteoroloji ve AFAD’dan kar yağışı konusunda uyarı geldi. Kar yağışının etkisini artırarark yarına kadar sürmesi bekleniyor…

AKOM’DAN UYARI GELDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada da kar yağışı ile ilgili şu uyarılarda bulunuldu:

”Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile yeni hafta başına kadar (pazartesi sabahı) rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla tam fırtına şeklinde (40-80 km/s) esmesi, sıcaklıkların 0-4 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Halihazırda özellikle Avrupa yakası ile Boğaz çevresinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülen yağışların öğle saatlerinden sonra il geneline yayılarak kar şeklinde pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7083 personel, 1357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır.”

KAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası’nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası’nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00’ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.

İstanbul’da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.