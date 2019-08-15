AKP’nin 18 yıllık hikayesinde önemli ayrıntı! Gül ve Davutoğlu yok

AKP, sosyal medya hesabından kuruluşunun 18. yıldönümüne özel bir görsel paylaştı. Görselde 2001 yılından günümüze kadar olan süreç anlattı. Ancak yayınlanan görselde, yeni parti iddiaları ile gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu'na yer verilmedi. Binali Yıldırım'ın başbakanlığının yer aldığı görselde Davutoğlu ve Gül'ün yok sayılması dikkatlerden kaçmadı.

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YENİ PARTİ NEDENİYLE Mİ?

AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan en önemli isimlerden Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sonrası AKP'nin 2. Genel Başkanı ve Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun görselde yer almamasının yeni parti iddiaları ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

İşte AKP’nin “Bir millet aşkı hikayesi” mesajıyla paylaştığı o görsel;

DAVUTOĞLU DA ERDOĞAN'A YER VERMEDİ

Öte yandan AKP'nin yayınladığı görselde yer almayan isimlerden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü nedeni bir mesaj yayınladı. Davutoğlu da o mesajında Cumhurbaşkanı Erdooğan'a yer vermeyerek kendi genel başkanlığı dönemine atıf yaptı.

GÜL KUTLAMA MESAJI YAYINLAMADI

Eski Bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kurma çalışması yürüttüğü belirtilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise AKP'nin kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınlamadı.