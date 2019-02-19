Son dakika… AKP 3 ilde MHP 16 ilde adayını geri çekti

AKP’nin adaylarını geri çektiği iller Kars, Iğdır, Kırklareli oldu. Kırklareli’nde AKP Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş adaylıktan çekildi, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak MHP’den Derya Bulut yarışacak.

ADİL AŞIRIM DA İPTAL!

AKP’nin adaylığını geri çektiği isimlerden birisi de Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım. Aşırım, 54 yıllık hayatına 6 siyasi parti sığdırmış sırasıyla DYP, DSP, ANAP, MHP, Genç Parti, CHP’den milletvekili ve belediye başkan adayı olmuştu. Aşırım son olarak AKP’nin kapısını çalmıştı.

AKP’nin Kars adayı Ensar Erdoğdu adaylığı geri çekilen isimlerden biri oldu. MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel de daha önce AKP’nin Kars adayını çektiğini ifade ederek “Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik’tir” demişti.

30 BÜYÜKŞEHİRDE CUMHUR İTTİFAKI

Şu ana kadar kesinleşen listelere göre AKP, aralarında il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının da bulunduğu bin 297 belediye başkan adayını açıkladı. AKP ve MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde işbirliği yaparken, büyükşehirlerin yanı sıra 20'ye yakın ilde de ittifak yapılması gündemde. MHP ise şu ana kadar 3'ü büyükşehir, 50'si il ve 862'si ilçe ve belde olmak üzere 915 aday açıkladı. Adana, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.