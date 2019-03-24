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AKP aleyhinde sosyal medya paylaşımları yapan kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan AKP ve AKP'lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yapmakla suçlanan Y.S., gözaltına alındı.

17:10 -
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AKP aleyhinde sosyal medya paylaşımları yapan kişi gözaltına alındı

AKP Manavgat İlçe Başkanlığı, ilçede oturan Y.S.’nin sosyal medyadan AKP ve AKP’lilere yönelik küfür içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Y.S.’nin 5 ayrı suçtan savcılık ve mahkemeler tarafından hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

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Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.S. savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan Y.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Y.S., hakkında arama kararı verilen diğer suçlamalarla ilgili de 3 ayrı savcılık ve 2 mahkemede ifade verdikten sonra serbest kaldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:11 24.03.2019
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