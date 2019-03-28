AKP Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir oldu. Peki Cafer Özdemir kimdir? Harita mühendisliği bölümü mezunu olan Özdemir, 2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. İşte Cafer Özdemir hakkında bilinmeyenler…

CAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

Cafer Özdemir, 1967 yılında Yozgat Yerköy’de doğdu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Özdemir, 2004 yılındaki mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Özdemir, 29 Mart 2009’daki mahalli idareler seçiminde Amasya Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi. 2014’te Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.