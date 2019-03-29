AKP Antalya Belediye Başkan adayı Menderes Türel kimdir, kaç yaşındadır?

Menderes Türel, 2004 yılında Antalya Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıl AKP’den Antalya Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçmenlerin Türel’in son bir yıllık performansını değerlendireceği düşünülüyor ve yeniden seçilip seçilmeyeceği merak ediliyor. İşte Menderes Türel’in hayatı…

MENDERES TÜREL KİMDİR?

Menderes Mehmet Tevfik Türel (d. 11 Temmuz 1964, Antalya), Türk siyasetçi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra İngiltere'de gazetecilik eğitimi aldı. Uzun yıllar boyunca Antalya'da gazeteci olarak çalıştı ve çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından birçok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi. 1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi seçildi.

1992 yılında, 28 yaşındayken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yürüttü. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayıolmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı.

28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler daimi üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri’nde AK Parti Antalya 2. sıra milletvekili adayı olarak seçimleri kazanarak TBMM’ye girmiştir. Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanıdır.

30 Eylül 2012’de AK Parti MKYK’sına seçilmiştir.14 Aralık 2013’te Antalya İl Başkanlığın düzenlediği akşam yemeğinde Başbakan Erdoğan tarafından Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri resmi olmayan kesin sonuçlarına göre en yakın rakibi ve mevcut belediye başkanı CHP’li Mustafa Akaydın’ı 23 bin oy farkla geçerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir dönem aradan sonra tekrar seçilmiştir.