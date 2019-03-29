AKP Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Bartın Belediye Başkan adayı AKP kontenjanından seçime girecek olan Yusuf Ziya Aldatmaz oldu. Peki Yusuf Ziya Aldatmaz kimdir? 2000-2002 yılları arasın da Anavatan Partisin de Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. İşte Yusuf Ziya Aldatmaz hakkında bilinmeyenler…

YUSUF ZİYA ALDATMAZ KİMDİR?

1965 Bartın doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimi Bartın Merkez de tamamladı. Lisans eğitimi ve kısa dönem askerliği sonrası 4 nesilden beri devam etmekte olan aile mesleği gıda maddeleri toptancılığını babasından devraldı ve geliştirdi.

2000-2002 yılları arasın da Anavatan Partisin de Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 2011 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Bartın Kemerspor Kulubü Başkanlığı, Bartın Spor Kulubüyöneticiliği, Bartın Üniversite derneği yöneticiliği, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası disiplin kurulu başkanlığı, Bartın Toptancılar Sitesi yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı.

MÜSİAD yönetim kurulu üyesi. Gaziler ve Şehitler Derneği'nin fahri üyesi. İl genel meclisi üyeliği görevinde bulundu.

05 Kasım 2017 tarihinde yapılan 6. olağan merkez ilçe kongresinde Ak Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi ve görevine devam etmekte.