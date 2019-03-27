Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bayburt Belediye Başkan adayı olarak Fatih Yumak'ı açıkladı. Fatih Yumak, ticaretle uğraşmaktadır, ayrıca evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte Fatih Yumak hakkında merak edilen detaylar...

23:28 -
Haberler Gündem
AKP Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir?

AKP’nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak oldu. Seçmenler Fatih Yumak hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. Fatih Yumak, 1984 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt’a tamamlayan Yumak, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Yumak, ticaretle uğraşıyor. MÜSİAD Bayburt Şubesinin kurucu başkanlığını yapan Yumak, 2017 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine atandı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more