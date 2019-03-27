AKP Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak kimdir?

AKP’nin Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak oldu. Seçmenler Fatih Yumak hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. Fatih Yumak, 1984 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt’a tamamlayan Yumak, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Yumak, ticaretle uğraşıyor. MÜSİAD Bayburt Şubesinin kurucu başkanlığını yapan Yumak, 2017 yılında AK Parti İl Başkanlığı görevine atandı.