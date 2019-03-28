AKP Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki Erdal Arıkan kimdir? Aslen Bingöl’lü olan Arıkan beden eğitimi öğretmenidir. İşte Erdal Arıkan hakkında bilinmeyenler…

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan aslen Bingöllü ve asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Memleketi Bingöl’de uzun süre hizmet veren Erdal Arıkan’ın evli ve 2 çocuğu vardır.

AK Parti’nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara’nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü’ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne Erdal Arıkan getirildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Bingöl Belediye Başkan adayı oldu.