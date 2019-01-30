AKP Çankaya adayı Amber Türkmen: Çankaya’yı, Çankayalılarla yönetmeye talibim

TRT Ankara Radyosu'na 1995 yılında ses sanatçısı olarak giren, daha sonra radyo programcılığı da yapan Amber Türkmen, ilk kadın radyolar müdürlüğüne de atanan isim oldu. O dönem adı Aile ve Soysal Politikalar olan bakanlıkta Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını yürüten Türkmen, ikinci kez Ankara Radyosusu Müdürlüğüne atandı. Son olarak da Radyo ve Müzik Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK

“Katılımcı belediyeciliği çok önemsediğini” belirten Amber Türkmen, “Kadın, sanatçı, yayıncı ve bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev yapmış kişi olarak gördüklerimi, bildiklerimi Çankayalılarla paylaşacağım” dedi. Türkmen şunları söyledi:

“15 Şubat'tan sonra projelerimi anlatacağım. Gördüğüm kadarıyla Çankaya'da mahalleler arasında hizmet eşitsizliği var. Çankaya, 60 ilden daha fazla nüfusa sahip. Atatürk'ün, Cumhuriyetin mirası ve potansiyeli olan bir ilçe. Her geçen gün kıymetini değerini kaybettiğini görüyoruz. 114 ülkenin Büyükelçiliği'nin burada bulunması da Çankaya'yı dünyaya açılan bir pencere haline getirdi.”

MARKA OLACAK

Çankaya'nın, dünya başkentleri arasında yer alması gereken tonlara sahip olduğunu anlatan Amber Türkmen, Çankaya'nın kültür- sanat markası olması için çaba göstereceğini belirtti. Türkmen, “Kadınlarımızla birlikte kente kadın yüreğiyle bakmamız lazım. Güvenlik önemli. Kadın ve çocuk güvenliyse bu kent güvenli demektir. Çankaya'nın derdiyle dertlenen herkes bizim yol arkadaşımızdır. Seçimlerin sonuçlarına da saygı duyulmalı” dedi.