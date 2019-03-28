AKP Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın kimdir?

AKP Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum’da doğmuştur. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı.

Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

Akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.