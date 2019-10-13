AKP de karşı çıktı: Kapatmayın….

Yaban hayatı konusunda önemli rol üstlenen Tarım Orman Bakanlığına bağlı 43 yıllık Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılma girişimine AKP de karşı çıktı. 1976 yılında kurulan Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, daire başkanlığına dönüştürülerek Orman Genel Müdürlüğüne bağlanması öngörülüyor.

AKP Ankara Milletvekili ve Milli Parklar, Av Yaban Hayatı eski Genel Müdürü Nevzat Ceylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşerek bu girişimin engellemesini istedi. Erdoğan ise “Benim önüme bu yönde bir çalışma gelmedi'' dedi. Ceylan da ''Bakanlık üst seviyede hazırlık yaptı'' diyerek Erdoğan'dan kapatma kararından vazgeçilmesi ricasında bulundu. Genel Müdürlük 1980 darbesinde Kenan Evren'in talimatıyla kapatılmış, 1990 yılında ise Turgut Özal tarafından yeniden açılmıştı.

BÜYÜK HATA OLUR

Ceylan, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunda yaptığı konuşmada, “Bu genel müdürlüğün kapatılıp, daire başkanlığına dönüştürülmesi büyük hata olur” dedi ve şunları söyledi:

“Kızılcahamam toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına konuyu arz ettim, vahim bir hata olacağını belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Henüz bana öyle bir çalışma gelmedi' dedi. Ama bir çalışma var. Bu genel müdürlük Türkiye’nin en önemli kurumlarından biridir. 45 milli parkı, 200 tabiat parkı, 32 tabiatı koruma alanı, tabiat anıtları ve yaban hayatı koruma sahaları vardır. Çok tecrübeli ve köklü bir kuruluştur. 1976’da genel müdürlük haline geldi, 12 Eylül darbesinde daire başkanlığına dönüştürüldü. 1990 yılında yeniden genel müdürlük oldu. Mutlaka devam etmesi lazım.”