AKP Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Düzce Belediye Başkan Adayı AKP kontenjanından seçime girecek olan Faruk Özlü oldu. Peki Faruk Özlü kimdir? Makine mühendisliği bölümü mezunu olan Özlü, 25. Dönemde AKP Düzce milletvekili seçildi. Özlü ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini de üstlenmiştir. İşte Faruk Özlü hakkında bilinmeyenler…

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

19 Kasım 1962’de Düzce’de doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Behiye’dir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. İspanya’da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesinde üst düzey yönetici eğitimi aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma Görevlisi; Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığında Mühendis, Uzman, Proje Müdürü, Daire Başkanı, Müşteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Müsteşar vekilliği yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen önemli ve bütün projelerde görev aldı. Bu süre içinde savunma sanayii stratejik planlarının hazırlanması, savunma yönetimi, tedarik sistemi ve savunma reformu konularında çalıştı. TAI-TUTŞAŞ, HEAŞ, TEKNOPARK İSTANBUL ve STM şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 25. Dönemde Düzce milletvekili seçildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.