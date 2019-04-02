AKP Genel Başkanı İstanbul’u saymadı

AKP'nin Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir seçim değerlendirmesi yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde, “Bu seçimin mağlubu yoktur galibi: Bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan halkımızın her bir ferdidir” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 15 büyükşehiri kazandığını ifade ederken, “Halkımız 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir” ifadesini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanılan büyükşehirlerin arasında İstanbul'u saymadı. Cumhurbaşkanı açıklamasında sandıktan gerekli derslerin çıkarılacağına vurgu yaptı
Dün ise AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak “Sonucu değiştirecek kadar usulsüzlük söz konusudur ve dün söylediğimiz gibi İstanbul’da kazanan AK PARTİ ve Binali Yıldırım”dır” demiş ve Binali Yıldırım'ı galip ilan etmişti.
Bugün ise İstanbul'un anayollarındaki üst geçitler “Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği” kazandı ilanlarıyla dolmuş, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın fotoğrafları afişlerde yan yana kullanılmıştı.
Konya/Uğur İbrahim Altay
Bursa/Alinur Aktaş
Trabzon/Murat Zorluoğlu
Gaziantep/Fatma Şahin
Erzurum/Mehmet Sekmen
Balıkesir/Yücel Yılmaz
Kocaeli/Tahir Büyükakın
Samsun/Mustafa Demir
Kahramanmaraş/Hayrettin Güngör
Ordu/Mehmet Hilmi Güler
Malatya/Selahattin Gürkan
Denizli/Osman Zolan
Kayseri/Memduh Büyükkılıç
Sakarya/Ekrem Yüce
Şanlıurfa/Zeynel Abidin Beyazgül
AKP
Konya, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Balıkesir, Kocaeli, Samsun, Kahramanmaraş, Ordu, Malatya, Denizli, Kayseri, Sakarya, Şanlıurfa
CHP
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