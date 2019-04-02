AKP Genel Başkanı İstanbul’u saymadı

AKP'nin Twitter hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bir seçim değerlendirmesi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde, “Bu seçimin mağlubu yoktur galibi: Bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan halkımızın her bir ferdidir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin 15 büyükşehiri kazandığını ifade ederken, “Halkımız 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir” ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazanılan büyükşehirlerin arasında İstanbul'u saymadı. Cumhurbaşkanı açıklamasında sandıktan gerekli derslerin çıkarılacağına vurgu yaptı

İL BAŞKANI KAZANDIK DEDİ

Dün ise AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak “Sonucu değiştirecek kadar usulsüzlük söz konusudur ve dün söylediğimiz gibi İstanbul’da kazanan AK PARTİ ve Binali Yıldırım”dır” demiş ve Binali Yıldırım'ı galip ilan etmişti.

PANKARTLAR ASILMIŞTI

Bugün ise İstanbul'un anayollarındaki üst geçitler “Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği” kazandı ilanlarıyla dolmuş, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın fotoğrafları afişlerde yan yana kullanılmıştı.

İLGİLİ HABER AKP'nin 'teşekkürler pankartları' İstanbul'un dört bir yanında

AKP'NİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER VE BELEDİYE BAŞKANLARI

Konya/Uğur İbrahim Altay

Bursa/Alinur Aktaş

Trabzon/Murat Zorluoğlu

Gaziantep/Fatma Şahin

Erzurum/Mehmet Sekmen

Balıkesir/Yücel Yılmaz

Kocaeli/Tahir Büyükakın

Samsun/Mustafa Demir

Kahramanmaraş/Hayrettin Güngör

Ordu/Mehmet Hilmi Güler

Malatya/Selahattin Gürkan

Denizli/Osman Zolan

Kayseri/Memduh Büyükkılıç

Sakarya/Ekrem Yüce

Şanlıurfa/Zeynel Abidin Beyazgül

ANADOLU AJANSI VERİLERİNE GÖRE 30 BÜYÜKŞEHİRİN PARTİLERE GÖRE DAĞILIMI

AKP

Konya, Bursa, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, Balıkesir, Kocaeli, Samsun, Kahramanmaraş, Ordu, Malatya, Denizli, Kayseri, Sakarya, Şanlıurfa

CHP

Adana, Ankara, Antalya, Eskişehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Aydın, Hatay, Muğla, Tekirdağ

HDP

Mardin, Diyarbakır, Van

MHP

Manisa