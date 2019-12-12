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AKP ilçe başkanı Cemal Adıyaman görevden alındı!

AKP Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, genel merkez tarafından görevden alındı. Açıklama yapan Adıyaman, "Genel merkezimizin takdirleri sonucu görevimden ayrılıyorum." dedi.

18:23 -
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AKP ilçe başkanı Cemal Adıyaman görevden alındı!

Hakkari'de 3 dönemdir AKP Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Cemal Adıyaman, genel merkez tarafından görevden alındı.

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Görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yapan Cemal Adıyaman, 2013'ten beri yürüttüğü merkez ilçe başkanlığı görevinden bugün itibarıyla alındığını söyledi.

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“GENEL MERKEZİMİZİN TAKDİRLERİ SONUCU GÖREVİMDEN AYRILIYORUM”

Adıyaman, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında kurduğu AK Parti teşkilatının kurucu üyelerindenim. Partimin birçok biriminde fiilen hizmet verdim. 2013'ten 2019 tarihine kadar yaklaşık 3 dönem merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Genel merkezimizin takdirleri sonucu görevimden ayrılıyorum. Fakat partimin farklı birimlerinde hizmet vermeye devam edeceğim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın kurduğu partinin her zaman bir neferi olacağımı ifade eder, Hakkari halkından ve siyaset arenasından haklarını helal etmelerini istiyorum” diye konuştu. İHA

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