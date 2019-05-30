AKP İzmir eski il başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Olay, İsmail Cem Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet K. evinde olduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, üzerinde polis yeleği bulunan bir kişinin evden çıktıktan sonra otomobille uzaklaştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Ahmet K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, Ahmet K.’nin evinden çıkan ve üzerinde polis yeleği olduğu belirtilen saldırganın kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. DHA