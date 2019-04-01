AKP ‘kazandığı’ seçime itiraz edecek

Şenocak’ın açıklamaları şöyle: 290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul’da seçimi kazandık.” diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM DA ‘KAZANDIK’ DEMİŞTİ

Cumhur ittifakının adayı İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul'da seçim sayımları gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum.” dedi.