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AKP ‘kazandığı’ seçime itiraz edecek

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Geçersiz 290 bin oya itiraz edeceklerini belirten Şenocak, 3870 oyla seçimi kazandıklarını söyledi. Anadolu Ajansı'na göre İstanbul'da daha sonucu açıklanmayan sandıklar var. Anadolu Ajansı hala veri girişi yapmıyor.

05:10 -
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Şenocak’ın açıklamaları şöyle: 290 binin üzerinde geçersiz oy var. Geçersiz oy oranlarının büyük bölümü bizim önde olduğumuz ilçelerde. Bizim yapmış olduğumuz veri girişiyle 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul’da seçimi kazandık.” diye konuştu. 

BİNALİ YILDIRIM DA ‘KAZANDIK’ DEMİŞTİ

Cumhur ittifakının adayı İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada “İstanbul'da seçim sayımları gayri resmi sonuçları tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 05:16 01.04.2019
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