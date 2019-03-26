AKP Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay kimdir?

AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Uğur İbrahim Altay oldu. En erken açıklanan belediye başkan adayları arasında yer alan Uğur İbrahim Altay hakkında merak edilenler haberimizde.

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu ve Mevlana Ortaokulunda, liseyi ise Konya Gazi Lisesinde tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Altay, bir yıl süreyle proje mühendisi görevi yaptı. Yedek subay olarak Şırnak’ta vatani görevini tamamlayan Altay, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçilen Altay, 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, 30 Mart 2014’te Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nce geçtiğimiz 3 Mayıs 2018’DE Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.